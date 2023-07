A chamada ‘Cereixa de sol’ do mes de xullo trae consigo hoxe o “Festival de fin de curso de baile moderno”, un evento que reunirá a máis de cen bailaríns enriba do escenario do Centro Cultural de Beade,. Nel, participantes de todas as idades, pertencentes a Community Dancers do C.S.C.R. de Beade, afanaranse en facer as delicias do público con diversos estilos da danza: nueva era, rango urbano e, como exemplo de baile de raíz, o do grupo de sevillanas do propio C.S.C.R.

Ás 19.00 horas, no auditorio del CC de Beade

Actos

Orgullo LGTB+ en Vigo

Salida de la manifestación desde A Doblada y, posteriormente, Festa Diversxs en la Porta do Sol.

A las 20.30 horas, arranque del desfile en A Doblada, y, a las 21.30, celebración en la Porta do Sol.

“Unidxs por Orgullo”

Taller y exhibición de batucada, con inscripción (25 plazas) una hora antes del inicio

De 12.30 a 13.30 horas, en Camelias Centro Comercial.

Presentación de libro

La librería Librouro acoge esta tarde la presentación de la obra “Peregrino”, de Ramón Otero. Entrada libre.

A las 20.00 horas, en la librería Librouro (calle Eduardo Iglesias 12).

Román Pereiro, académico

Acto de ingreso de Román Pereiro Alonso, como académico de honor, en la Real Academia Galega de Belas Artes.

A las 12.30 horas, en el salón de actos del MARCO (calle Príncipe).

Festa do Socio en Sárdoma

Día dedicado al socio dentro de las Festas de San Pedro de Sárdoma, con arreglo al siguiente programa: a las 12.00, misa por los socios difuntos; a las 13.30, homenaje a Dita; a las 16.00, Trío Sensación; y, a las 21.00 horas, sesión DJ.

Desde las 12.00 horas, en el torreiro de Sárdoma.

“A trasno”, monólogo a cargo de Lorena

Nuevo monólogo con experiencias vitales en las que esta artista trata de sacar humor a las situaciones cotidianas. Entrada al espectáculo: 4 euros.

A las 21.00 horas, en el Sinatra Cóctel Bar (calle Fermín Penzol 6).

Técnicas simples de meditación

Organizadas por El Mensaje de Silo. Entrada libre y gratuita.

A las 20.00 horas, en el local del colectivo situado en la calle Zaragoza 24, entreplanta.

Música

Arranca ‘Vigo, un mar de corales’

Concierto gratuito con la intervención de las corales polifónicas Amadeus, UVCD de Candeán, Ars Vocalis del CCAR Rueiro de Coia y Val do Fragoso.

A las 20.00 horas, en la plaza de los Gallegos Ilustres.

Más corales en Cabral

Dentro de la programación ‘Vigo, un mar de corales’, con la participación de la Agrupación Coral San Pedro de Domaio, la Coral Polifónica Anduriña de Coruxo y el Coro Polifónico O Coto.

A las 20.30 horas, en el colegio Carballal, en Cabral.

Fin de curso de acordeón y piano en el CVC de Valladares

Concierto interpretado por el alumnado de los cursos de piano y acordeón organizados por el área cultural del CVC de Valladares, dirigidos por Verónica Irago y Álex Balbuena.

A las 12.00 horas, en el auditorio del Centro Cultural y Vecinal de Valladares.

The Olivic Blues Band

La banda surge de las ganas y el afán por divertirse de gente de diferentes formaciones viguesas influenciada por el blues, el rock and roll, el soul... Integrantes de La Chata Soul, Boogie Backs, los Chatos...

A las 22.00 horas, en La Pecera (Pizarro 35). Entrada 8 euros.

Vigo Jazz - Class

Actuación de Vig Band Barroco II y la Orquesta Vigo 430, con la soprano Beatriz Arenas, con dirección de Pablo Puga.

A las 21.00 horas, en los jardines de la plaza de Compostela. Entrada libre hasta completar aforo.

Festas da Consolación en Coia

Celebraciones en la parroquia de Coia en honor de la Virgen de la Consolación, con pasacalles por el barrio de la charanga Vai de baile, actuación de la banda de música Unión Musical de Valladares, concierto del grupo Peña Xuntanza (en el centro comercial 4, a las 11.30), verbena con las orquestas Ritmo Joven y Alkar (21.30), con la gran tirada de fuegos (a las 00.30 horas, a cargo de Pirotecnia Rocha).

Desde la mañana y hasta bien entrada la noche, en el recinto de fiestas de Coia.

‘Flower Power’

Fiesta de espíritu hippie, con invitación a acudir bien con flores o bien con atuendo hippie.

A las 22.00 horas, en la Bodega de Matías.

Exposiciones

Últimos días de la exposición ‘Oroza en Vigo’ de A Laxe

La muestra, compuesta por seis cubos gigantes que recorren la vida y obra del fallecido poeta, permanecerá en la ciudad hasta el 4 de julio, día en que partirá hacia Pontevedra (otra ciudad en la que también residió el rapsoda).

Durante todo el día, en la zona de A Laxe.

“Caminos por mar a Compostela”

Muestra que cubre un espacio de la colección permanente e inaugurada con motivo del 20 aniversario del museo, que muestra en una primera parte cómo el hecho del peregrinaje es inherente a las distintas religiones y a la gran mayoría de las civilizaciones y una segunda centrada en la peregrinación a Compostela y en la traslatio del Apóstol por mar.

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

“Colección permanente, unha nova lectura”

Nueva propuesta de colección permanente de la Fundación Laxeiro que cambia el recorrido cronológico de las obras, combinando estilos, lenguajes, géneros y cronología e incorpora documentación de su trayectoria artística, además de una nueva sala con línea de vida.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

“Ancestros tecnolóxicos”

Recoge la evolución tecnológica a través de una selección de piezas organizadas en cinco ámbitos.