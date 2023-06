A las drag queens las hemos estado viendo durante años por televisión en galas del Carnaval canario donde quedamos atónitas con su arte. Menos visibilidad han tenido y tienen los drag kings. Vigo ya calienta motores para celebrar el 28 de julio la única Gala Drag King que se celebra en Galicia y unas de las pocas que se encuentran en España.

La organización ha lanzado incluso una campaña de recaudación de fondos en Verkami que rematará dentro de nueve días. Pero antes de continuar dando detalles, ¿sabemos realmente qué es un drag king?

Se trata de una persona que al actuar lleva el género a la performance o interpretación artística exagerando actitudes y comportamientos que se relacionan en este caso con la masculinidad.

La artista viguesa Leonor Sangabril, Leonardo Fiebre, que forma parte de la organización de la Gala Dragking viguesa añade que “realmente para ser drag king puede ser a través del maquillaje sobre el escenario; otra gente se caracteriza con un vestiario especial saliendo así a la calle. Serían distintas formas de performar la masculinidad y lo puede hacer una mujer, hombre o persona trans”.

En su caso, Leonor explica que “yo solo conocía el arte drag queen. Al entrar en la compañía Marinita y sus maromas conocí a Nico Otero –el vigués Nico Eisker– y mi mente se abrió por completo porque él hacía interpretaciones como drag king. Yo no sabía que podías convertirte en un personaje masculino para hacer crítica de la masculinidad”.

Precisamente, Nico imparte esta tarde en Vigo un taller de drag king organizado por la compañía A Panadaría que cierra la gira de la pieza teatral “Elisa e Marcela”, sobre el primer matrimonio en España de dos mujeres. Será en el local de la asociación Nós Mesmas (rúa do Conde de Torrecedeira, 19), de 16 a 18 horas, con reserva en linktr.ee/apanadaria.

Noelia Castro, de A Panadería, recuerda que Elisa “se tuvo que trasvestir de hombre para poder casarse.Tuvo que performar, jugar con la masculinidad: fumando, vistiendo pantalón... Esto tiene mucha relación con el taller de drag king”.

Leonor recuerda cómo empezó a crear a su personaje, Leonardo: “De repente, me puse barba, cambié la ropa y apareció. Él, en su cabeza, es un hombre cis hetero-normativo; un macho español. Intento criticar esa masculinidad tóxica que sigue latente en esta sociedad”.

Inspiración en una ‘caverna’

La inspiración le llegó en varios capítulos que vivió en su infancia. “Eran los años 90 y recuerdo que cuando íbamos a casa de la abuela, estábamos los niños y las mujeres preparando la comida y la mesa. Mi abuela nos decía que fuésemos a buscar a los hombres a la taberna. Allí entraba yo. Hablaban con insultos sobre las mujeres del barrio. Cuando me descubrían me decían que cuando fuese mayor me tenía que casar y tener hijos. Era terrible, como entrar en una caverna”, recuerda.

Añade que “ahora intento burlarme de todo eso. Digo muchas barbaridades contra la homosexualidad, como si el personaje fuese una recreación de los hombres con los que flipaba en los 90”.

Para la caracterización, Sangabriel se viste como un pichi madrileño, inspirado en el personaje de Lina Morgan en la Zarzuela, añadiendo una boina y un maquillaje especial.

Esta artista reconoce que le cuesta accionar el personaje. “Veo a Leonardo desde fuera y me da grima. Hay un proceso de meditación y cuando el personaje me empieza a habitar, a veces, me da la risa”, aunque también “vergüenza. Es un ser terrible”, lamenta.

En cuanto a la organización de la Gala Drag King, Nico Eisker anima a la gente a colaborar con la tercera edición de esta cita –organizada también por Aymar Note– que contará con los drag king Marcus Massalami y Aytor Mena de Madrid y Barcelona, junto a otros artistas gallegos. Para apoyar, se puede aportar dinero en Verkami donde han logrado de momento 1.350 euros de los 2.500 que precisan.

El artista gallego Nico Eisker señala que “el drag king fue algo que me ayudó a hacer la transición de género y a empoderarme. Es una herramienta superútil para conocerse y reivindicar”.