“Peinador Lines y su apuesta por Galicia”

A las 19.00 horas, en la Escola Municipal de Artes e Oficios

Conferencia a cargo del periodista de FARO Fernando Franco que se engloba dentro de los actos del 150 aniversario del balneario de Mondariz. Entrada libre sin necesidad de invitación en las instalaciones de la EMAO.

Actos

Feira do libro no Calvario

O programa da derradeira xornada inclúe contacontos (‘Queda sitio na vasoira?, de Iria Pinheiro, ás 12.00), sinaturas de Adrianey Arana (17.30), Ana Lojo (18.00), Alberto González-Garcés (18.00), Marta Estévez (18.30), Antonio Tizón (19.00), Carlos L. Bernárdez (19.30), Paula Rivas (19.30) e Manuel Veiga Taboada (20.00).

Peatonal do Calvario, dende as 12.00 horas.

Festa da Alegría no Calvario

Con contacontos (17.30), charla Patas de Peixe (17.30); concerto de Wondercovers (22.00); e actuación de Los del Barro (23.00 horas).

Peatonal do Calvario, dende as 12.00 horas.

Taller con Cé Tomé

Obradoiro de collage.

A las 20.00 horas, en Río Lagares (Falperra 16).

La reina de los puntos

Taller inspirado en Yayoi Kusama para niños de 3 a 10 años.

De 17.30 a 19.00 horas, en el espacio de didáctica del MARCO (calle Príncipe).

Orgullo LGTB+ en Vigo

Taller Drag King con Niko Eisker, en el local Nós Mesmas (16.00); función ‘Elisa e Marcela’, de A Panadaría, en el Auditorio do Concello (19.00); y muestra ‘Abrindo portas a diversidade’, en el CC Camelias (horario comercial).

En Nós Mesmas, Auditorio da Praza do Rei e CC Camelias.

Música

Rober Carcos

Concierto con entrada libre en el asador cutural.

A las 21.30 horas, O Lar das Artes (Matamá).

De Bach a Glass III

Actuación del Trío Inter y Vigo Ensemble, dentro de la tercera edición del Festival Vigo Jazz - Class. Entrada libre.

A las 21.00 horas, en los jardines de la plaza de Compostela.

Festas de San Pedro-Sárdoma

Misa solemne cantada por la coral Riomao (19.00); a continuación concierto de la banda Ateneo de Bembrive; verbena con Grupo Verde Menta (21.30 horas).

Desde las 19.00 horas, en el recinto parroquial de fiestas.

Festival de danza

Evento gratuito durante 6 días de 32 escuelas de danza.

De 20.30 a 22.00 horas, en la Porta do Sol.

Teatro

Festival Imaxinatea

O Auditoriode Teis acolle hoxe a derradeira xornada do Festival Teatral de Verán Imaxinatea, no que poderán verse os traballos dos alumnos da escola de teatro ao longo do curso.

A partires das 17.30 horas, en el Auditorio Municipal de Teis.

Exposiciones

“Desapego”

Andrea Costas Lago protagonizará hoy (19.00 horas) una visita guiada a su proyecto.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 2 de julio.

Vialia

Taller infantil

El centro comercial celebra el fin de curso con los más pequeños de la casa y fiesta a cargo de Ludiland, mientras que para el martes 4 de julio organiza un taller temático de Madagascar.

Martes 4 de julio, a las 17.30 horas.

Lego con Harry Potter

Los asistentes podrán descubrir hasta el 11 de julio en varias jornadas el mundo mágico de Harry Potter a través de los Lego. La actividad será el día 1, y del 3 al 8 de julio, ambos inclusive.

Sábado 1 de julio, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Vic & The Michaels Blues Band

Banda de ‘covers’ de blues formada con directos caracterizados por un sonido definido y contundente con un repertorio variado que va desde el blues al rock con sonoridades funk y soul.

Sábado 1 de julio, a las 20.30 horas.

Crónicas pop

Versiones de los mejores grupos de pop rock en castellano desde los años 80 hasta la actualidad con un repertorio que va desde Nacha Pop, El Último de la Fila, Los Ronaldos o Héroes del Silencio hasta Fito & los Fitipaldis, Jarabe de Palo, Maná o Leiva, entre otros.

Viernes 7 de julio, a las 20.30 horas.

Anahí

La artista, con más de diez años de carrera, actúa con su guitarra para ofrecer un sonido melódico y acústico con el que crea un ambiente íntimo y cercano donde lo que prima es lo intangible.

Viernes 14 de julio, a las 20.30 horas.

Ian & Elisa: ‘coa maxia en mente’

Ian y Elisa ofrecen su espectáculo de carácter familiar en el que combinan magia, mentalismo, técnica de pintura rápida y sombras chinescas.

Mañana, a las 17.30 horas.