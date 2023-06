O Auditorio Municipal de Teis acolle hoxe e mañá o Festival Teatral de Verán Imaxinatea, no que poderán verse os traballos desenrolados polos alumnos da escola de teatro ao longo do curso. A entrada é libre, pero pódese colaborar mercando as bolsas, mochilas e camisetas deseñadas polo Lab Creativo. O programa de hoxe é o seguinte: 17.30 horas, dramatización “O castelo misterioso da illa”; 17.45, “Bajo el agua”; 17.50, “Yerma”; 18.50, “Así pasen 5 años”; 19.10, “Mientras me curo...”; 19.15, “Espindo a fama”; e 19.55, monólogos.

A partires das 17.30 horas, no Auditorio Municipal de Teis

Actos

Cómic ‘Casa queimada’

Presentación de esta novela gráfica de los hermanos Xosé e Ramón Trigo, dentro de un acto presentado por el maestro de dibujo Federico Fernández, con intervención también de la escritora Branca Trigo.

A las 19.00 horas, en la biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios.

Feria del Libro en O Calvario

El programa de la sexta jornada empieza con la presentación del taller creativo “Verme e balea”, con los autores Federico Fernández y Germán González, de Kalandraka (12.00 horas); firma de “Os meus incribles veciños”, de Iria Bermúdez (12.00); espectáculo infantil “Brincadeiras da lingua” (17.00); firma de “Escola de mulleres”, con Inma López Silva (17.30); presentación de “Medios e políticos baixo sospeita (1990-2023)”, de Luís Álvarez Pousa, acompañado por Xulio Ríos (18.30); Ledicia Costas dedica sus obras de Xerais en la caseta de la librería Pedreira (18.30); firmas de “A parte fácil”, de Ismael Ramos y de “Alma” de Miguel Ángel Biurrún González (19.30 horas).

Zona peatonal de O Calvario, de 12.00 a 20.00 horas.

Festa da Alegría

Obradoiro creativo “Verme e balea” (12.00); actuación infantil de Migallas Teatro (17.30); espectáculo de A foliada vai boa (19.00); concierto de Broke (22.00); y actuación de Los Naipes (23.00 horas).

Zona peatonal de O Calvario, desde las 12.00 horas y hasta la noche.

“Festexámonos”

Actividad en el Centro Social A Revolta, con presentación de la revista ‘Andaina’ (19.30), pasacalles con batukada (20.30) y el propio ‘Festexámonos’ (21.30 horas).

Desde las 19.30 horas, en el Centro Social A Revolta del Casco Vello.

Cooperativa A Morada

Proyección de “Siete días, siete noches”, con la participación de Orisel Gaspar, actriz cubana afincada en Vigo.

A las 19.00 horas, en la sede de A Morada (Enrique Macías 6).

Presentación de “Sexo y silencio”

Acto a cargo del propio autor del trabajo y filósofo Ignacio Castro.

A las 20.00 horas, en las instalaciones de Librouro (Eduardo Iglesias, 12).

Técnicas simples de meditación

Organizadas por El Mensaje de Silo, con entrada libre y gratuita.

A las 20.00 horas, en el local del colectivo en la calle Zaragoza 24, entreplanta.

Música

Imagine Jazz Orchestra + Sant Andreu Jazz Band

Actuaciones dentro del Festival Vigo Jazz-Class, con estas dos ‘big band’ juveniles surgidas de la colaboración de la Fundación Mayeusis y Joan Chamorro.

A las 21.00 horas, en la plaza de Compostela.

Festival de danza de Vigo

Evento en el que participan los alumnos de 32 escuelas de la ciudad olívica. Gratuito. n De 20.30 a 22.00 horas, en la Porta do Sol.

Exposiciones

“Arredor de Picasso. Olladas desde a EMAO”

Exposición de los trabajos realizados por el alumnado de las diferentes especialidades de la escuela y el profesorado inspirados en Picasso en conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del artista malagueño.

Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 27 de octubre.

“Proxecto incendios”

Miguel Mosquera aborda el problema de los fuegos en Galicia a partir de los padecidos en 2017 con una instalación que une poesía visual y documentos y que combina la objetividad de los hechos con la subjetividad de las implicaciones emocionales.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 2 de julio.

“Arte e solidariedade”

Exposición comisariada por Paula Mariño, Antón Sobral y Antón Mariño que incluye obras de pintura, escultura, fotografía y vídeo de 35 artistas de la provincia de Pontevedra organizada con motivo de la celebración del 30º aniversario de la apertura de Proxecto Home Galicia en Vigo.

Sala II Sede Afundación (Velázquez Moreno, 18), de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 1 de julio.

“Colección permanente, siete nuevas incorporaciones”

La Fundación Laxeiro presenta obras también procedentes de colecciones particulares que, cedidas por un tiempo limitado, han sido muy poco expuestas o se muestran por primera vez y arrancan en el primer lustro de los años setenta para culminar en su madurez, entrada la década de los años 80 del siglo pasado. n Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 23 de julio.

“Una mirada LGTBI al mundo animal”

Exposición producida por el Museo de Ciències Naturais de Barcelona que llega a Vigo de mano de la Asociación Nós Mesmas en colaboración con la Universidade de Vigo con paneles que proponen una reflexión sobre la diversidad sexual en el mundo animal, alejándose de los estereotipos y preceptos sociales impuestos del ser humano.

Edificio Redeiras (Praza do Berbés, 11), de 9.00 a 21.00 horas. Hasta el 30 de junio.

“Invisibles”

Exposición de fotos de Carolina Cotón.