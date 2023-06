The Wild Fest abre tres días de programación con cine, música, talleres y actividades

Primera de las tres jornadas del certamen que empieza esta tarde con las proyecciones de The Wild Cinema (17.30 y 18.30), conciertos de Carla Lourdes (19.30), Abrigo (20.15), The Mob Swing (21.00), Blue Merrow (21.45), The Mirror (22.30) para cerrar con Dj Cris Gloss y performance (00.00) y Dj Charlie (01.30). Habrá también sardinada y conjuro de la queimada. Además, los interesados podrán quedarse a dormir en la zona de acampada (5 euros por persona en tienda y 10 euros por vehículo).

Parque Forestal de San Miguel de Oia, hoy desde las 17.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Actos

Feira do Libro

Primer día con pregón de la escritora María Oruña (11.00), firmas de Diego Cabrera y Vicente Pedreira (12.00), Marco Valerio Lama (17.30), Pedro Feijoo (19.00) y Alfonso Collazo (20.00), además de presentaciones de “Manuel de Castro. Handicap. Crónica de dunha paixón” de Adrián Estévez, con el editor Francisco Castro (18.30) y Manuel Forcadela, con “Lacán en Compostela”, acompañado por Camino Noia y Pepe Cáccamo.

Zona peatonal O Calvario, de 11.00 a 14.00 a 17.00 a 21.00 horas.

Proyección trabajos alumnado EISV Vigo

Pase de los cortometrajes realizados por alumnos de 1º y 2º, titulados “Atrapada en el ocaso”, de Aldara Buceta; “El taxi”, de Álex López; “Batalla a muerte”, de Carolina Liz; “Luisa”, de Lucía Ricoy, “O falso San Benito”, de Álex Domínguez; “Videoclip cambio”, de Antón Roson; “La ratonera”, de Paula Requeijo, y “Paint it black”, de Martín Pardo.

Multicines Norte (Vía Norte, 22) desde las 10.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

II Reconocimiento Empresas con Corazón

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo entrega sus reconocimientos a Empresas con Corazón en un acto presidido por el obispo Luis Quinteiro Fiuza con la mesa redonda “Somos oportunidad. Responsabilidad social empresarial”, seguida de entrega de los reconocimientos.

CEP (García Barbón, 104) desde las 9.45 horas.

Festa da Alegría

El programa empieza con el pasacalles de la Fundación Igualarte (12.00), otro de Barafunda (17.00), taller de la ONG Asdegal (17.00), exhibiciones de taekwondo de Seung sport (18.00) y del grupo Tacones y Lunares (18.30), conciertos de Ollo Piollo (20.00), Vento Mareiro (21.00) y Trío Sensación (22.30 y 00.00) y espectáculo de fuego por San Xoán.

Zona peatonal O Calvario, todo el día desde las 12.00 horas.

Festival e Feira do Vinilo

Primero de los dos días de la feria de vinilo de segunda mano para venta e intercambio, con concierto a cargo de la banda de blues y rock Vic & The Michaels Blues Band (19.00).

Camelias Centro Comercial (Praza América, 1), todo el día.

Actividades Museo do Mar

Visita guiada a la exposición temporal “Raniero Fernández. O arquivo” para conocer el trabajo de este vigués, gran aficionado a la fotografía.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 17.30 horas. Actividad gratuita con entrada al museo.

Venres da EMAO

Última cita del ciclo de conferencias con Antón Castro (comisario de la exposición “Branco recordo azul” en el Museo de Belas Artes de A Coruña), que ofrece la charla “O Picasso galego. Branco no recordo azul” sobre la influencia en el artista de su estancia en Galicia. Presenta Darío Álvarez Basso (mestre Pintura).

Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Exhibición patinaje

Celebración del fin de curso de las Escolas de Patinaxe CVC Valladares con exhibición.

Pabellón polideportivo O Pedregal (Camiño do Pedregal, 6) a las 20.00 horas.

Música

Conciertos arpa y guitarra y de orquesta

Concierto de arpa y guitarra a cargo del alumnado de las profesoras Fátima Montaña y Mayka Alleres, seguido de recital de orquesta bajo la dirección de Emilio Justo.

Fundación Mayeusis (Areal, 138) a las 19.00 (aula grande) y 19.30 horas (auditorio). Entrada libre hasta completar aforo.

Homenaje a George Michael

Proyección del concierto que dio el artista en Londres en agosto de 2008 con motivo de la conmemoración del 60º aniversario de su nacimiento.