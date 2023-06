“Llevo 30 años trabajando en Estados Unidos como director de coros y nunca había tenido la oportunidad de llevar un grupo mío a España y mucho menos a Galicia. Por fin lo he logrado”. El vigués Fernando Malvar se expresa así ante su sueño a punto de hacerse realidad. En pocos días, actuará en suelo español con el Coro Infantil de Los Angeles, que ganó un Grammy a la mejor grabación coral el pasado año con el director Dudamel por la sinfonía nº 8 de Mahler. Estos días, inician una gira por España en la que se incluyen dos paradas en suelo gallego: en Vigo y Compostela.

Hace tres años a punto estuvo de cumplir su sueño pero el COVID-19 se atravesó aplazándolo. “El avión sale este martes (hoy) y no doy esperado a meterme dentro”, comenta por teléfono con una ilusión que no cabe ni a través de cables ni de bytes.

“Pensé que la mejor manera de llevar el Coro a Galicia era siguiendo el Camino de Santiago. Empezamos en Bilbao y seguimos por León, Burgos, Santiago, Vigo y Salamanca”, añade.

En Santiago, cantarán el día 25 de junio, domingo, a las 20.30 horas en el Monasterio de San Martín Pinario; mientras que en Vigo será la actuación el martes 27 en la Concatedral a las 21.00 horas. En este, colaborarán con el Coro A Xunqueira de Pontevedra, dirigido por María Luisa Sánchez; y con el Coro Xuvenil Cantiga, de Ourense, de Cristina María Rodríguez.

En lo que respecta al Coro Infantil de Los Ángeles, de los 450 integrantes en nueve formaciones que lo conforman, viajarán en total 91 repartidos en tres formaciones. El más joven tiene cumplidos los 12 años y el mayor, 18. Precisamente, esta es la edad límite hasta la que pueden formar parte del mismo.

La mayor parte del repertorio es a capella aunque también se incluye piano “y en el concierto de Vigo cantaremos con una gaiteira”, explica Fernando Malvar que ha escogido obras que “creo que al público en España le van a gustar. Una de las características de mis coros es que cantan con una diversidad de estilos muy grande. Quiero demostrarla en el programa”.

Así, el público se encontrará con música clásica, incluidos compositores españoles como Pablo Casals. También “habrá una pieza de las Cantigas de Alfonso Xl pero escrita por el compositor español Pedro Osuna que vive en Los Angeles. Por supuesto, habrá gospel, temas de Broadway e incluso música tradicional gallega”, detalla.

De este último grupo, desvela que interpretarán la “Foliada de Santiago” así como otra pieza de los nativos americanos.

La historia detrás de esta composición es que “un amigo con el que estudié en Ohio investigó y localizó esta melodía. La arregló de tal manera que respeta la manera de cantar. Utilizamos una técnica vocal diferente y la acompañamos con un tambor de mano. Suena impresionante, la verdad”, subraya Malvar.

En cuanto a si la vida profesional del Coro cambió mucho a raíz del Grammy del pasado año, Fernando entre risas asevera que sí para añadir: “El después ha sido increíble. En Estados Unidos, una vez ganas un premio, el reconocimiento se mantiene. Hay muchísimas más interés para que cantemos en conciertos, festivales... incluso el número de personas que quiere participar en la agrupación se ha incrementado notablemente. Yo sigo sin creérmelo”.

El pasado año realizaron un concierto con Billie Eilish, que había formado parte del coro,del que acaban de sacar un documental del making of del directo. Además, acaban de rematar la producción de “Otelo” con la Opera de Los Angeles y al regreso del viaje a España cantarán con la Filharmónica de Los Angeles. No paramos, la demanda para que cantemos ha subido. Cuanta más experiencia para los niños, mejor. De momento, no puedo decir no a nada”.

Respecto al viaje a España, explica que los niños “tienen muchas ganas de ir porque la marca España aquí en Los Angeles es muy fuerte. Quieren conocer el país y al ser el mío y al ir a mi tierra tienen una curiosidad enorme. Me han pedido que les lleve al barrio donde crecí, en Bouzas. Lo haré”.