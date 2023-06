El escritor y periodista Juan José Millás ofrece esta tarde en Club FARO la conferencia “Solo humo. Una historia sobre la imaginación y el poder transformador de la literatura” en la que reflexionará sobre su última novela. Seguida de coloquio con los asistentes, presenta el también periodista Rafa Valero.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Con #SoloHumo @JuanJoseMillas nos transporta a la frontera de lo fantástico y lo cotidiano, y desde allí traza los paralelismos de las historias clásicas a los problemas que nos agobian hoy en día: 🦋📖💀 https://t.co/7dQlOcyUsq pic.twitter.com/cmoBQVC99J — Penguin Libros México (@penguinlibrosmx) June 12, 2023

Actos

Donación de sangre

Espacio para fomentar las donaciones de sangre entre clientes y empleados con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante en colaboración con la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (Ados).

Centro Comercial Travesía (local planta baja), de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas.

Presentación de libro

Presentación de “A lingua en futuro: a mocidade imaxina o 2050” (editorial Catroventos), volumen coordinado por Fernando Ramallo en un acto en el que participan Alba Guzmán, Branca Trigo y Manuel Arca.

Librería Cartabón (Urzáiz, 125) a las 19.30 horas.

Taller de meditación

Para aprender técnicas sencillas de meditación.

El Mensaje de Silo (Zaragoza, 24) a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Conferencia sobre el amor

Charla impartida por Thutam bajo el título “El amor existe o se crea”.

Armonía y Equilibrio (Porta do Sol, 11 bis puerta 3) a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Música

Gringo Star

Banda de indie rock de Atlanta que viene por primera vez a España a presentar su nuevo disco “On and on and gone”, su sexto trabajo de estudio con temas con su sello personal basado en la psicodelia y el garage.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.30 horas. Entradas a 12-15 euros.

MC4

Noche de rock and roll con la banda formada por Óscar Avendaño, Francesco Carini el italiano, Loza, Andrés Cunha y David Vázquez, con Moon Cresta como invitado.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 21.00 horas. Entradas a 5 euros.

Teatro

Festival de Artes Escénicas Special Olympics

Nueva edición del Festival de Artes Escénicas Special Olympics con “AceescArte, un espectáculo de teatro, canto y baile” de los grupos Aceescatro Teatro y Aceescafolk y su espectáculo de canto, baile gallego y baile moderno

Teatro Afundación (entrada por Marqués de Valladares) a las 18.00 horas. Entrada gratuita con reserva previa en www.ataquilla.com.

Exposiciones

“Arte e solidariedade”

Exposición comisariada por Paula Mariño, Antón Sobral y Antón Mariño que incluye obras de pintura, escultura, fotografía y vídeo de 35 artistas de la provincia de Pontevedra organizada con motivo de la celebración del 30º aniversario de la apertura de Proxecto Home Galicia en Vigo.

Sala II Sede Afundación (Velázquez Moreno, 18). Inauguración a las 19.30 horas.

“Naturezas”

Exposición de Sofia Brito, con obras realizadas a través de la técnica manual del papercut en las que ofrece representaciones de la naturaleza.

Centro Camões (Praza Tenente Almeida, s/n), de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas.

“Raniero Fernández. O arquivo”

Acercamiento desde una óptica contemporánea a la obra que este fotógrafo realizó en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, además de una antología de obras de fotógrafos coetáneos como Manuel García Ferrer Francisco Losada, Luis Rueda, Schmidt de las Lanas Heras, Ricard Terré, José Veiga Roel y Luis Zamora.

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

David Quinteiro

Pinturas de la serie “Os oficios”, en las que el autor representa a personas actuales en sus respectivos oficios con el objetivo de dignificarlos mostrándolos tal y como son usando la técnica al óleo y con encuadre americano.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco, 21), de 17.30 a 00.00 horas.

“Laxeiro e a arte da súa época”

Selección de obras del pintor lalinense junto a otras de artistas coetáneos como Zuloaga, Corredoyra, Souto, Colmeiro, Maside, Asorey, Mallo, Seoane o Torres García, otros a los que admiraba como Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, Benjamín Palencia o los más tardíos Antonio Saura, Rafael Canogar o Washington Barcala, junto a Goya y Rembrandt.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Una mirada LGTBI al mundo animal”

Exposición producida por el Museo de Ciències Naturais de Barcelona de mano de la Asociación Nós Mesmas en colaboración con la Universidade de Vigo con paneles que proponen una reflexión sobre la diversidad sexual en el mundo animal, alejándose de los estereotipos y preceptos sociales impuestos del ser humano.

Edificio Redeiras (Praza do Berbés, 11), de 9.00 a 21.00 horas.

“Materiais para un arquivo da cultura submarina. Sala Nasa 1992-2011”

Exposición con materiales sobre la actividad desarrollada por la entidad compostelana, un espacio de agitación cultural abierto a las nuevas expresiones de la sociedad. Se integra en los actos por el 35º aniversario de Chévere.

Sala Ártika (Beiramar, 113), de 17.00 a 21.00 horas.

“Travelogue Valigia”

Selección de obras producidas por Guillermo Aymerich con apuntes, bocetos y dibujos más elaborados realizados sobre todo tipo de soportes realizados en sus viajes por el mundo.