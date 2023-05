Vigo suma un nuevo concierto de verano a los más de 30 que ya están confirmados. Según acaba de anunciar el acalde, Abel Caballero, el famoso DJ y productor francés David Guetta actuará en la ciudad el próximo 20 de agosto.

Según explicó el regidor olívico, la actuación será en Castrelos. "Supondrá el mejor cierre de los conciertos de Castrelos que hubo nunca en la historia", ha dicho.

El espectáculo durará cuatro horas con dos artistas invitados. "Es el mejor DJ del mundo", subrayó Caballero.

Embajador de la música electrónica

David Guetta nació en París en 1967 y es el principal embajador de la música electrónica del mundo y autor de temas como This One's For You, Love Is Gone y When love takes over.

Guetta ha alternado su faceta de DJ con la de productor musical.Con 17 años dio sus primeros pasos en Le Broad, un local referencia de la movida parisina de los años 80 destinado principalmente a un público homosexual. Desde esta sala en el corazón de París, empezó pinchando canciones del universo del pop y rock.

Junto a Laurent Garnier, otro DJ francés, y los famosos Daft Punk, Guetta está considerado el principal impulsor del "house" en Francia. En 1994 dio otro empujón más a su carrera, al asumir la dirección artística de la mítica sala de conciertos parisina Bataclán, la misma que fue escenario de un terrible atentado yihadista que dejó 89 muertos.

A mediados de los 90, inició sus sesiones en Berlín y en Ibiza. A partir de los 2000 y gracias al éxito del recopilatorio "Fuck Me I'm Famous", el DJ explotó internacionalmente y comenzó a actuar en Miami, Sao Paulo, Amsterdam, Shangai y Beirut, entre otras ciudades.

Guetta, que ha colaborado con nombres como Madonna, Rihanna y Michael Jackson, tiene varios hitos en su carrera, uno de los más sonados fue su concierto en plena torre Eiffel en junio de 2016 para la apertura de la Eurocopa.