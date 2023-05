El cantautor Andrés Suárez sube esta noche al escenario del Teatro Afundación con los temas de su noveno disco, “Viaje de ida y vuelta”, como protagonistas. Junto a su banda presenta esta nueva gira donde desgrana los temas de su nuevo trabajo, que él mismo define como el más positivo y luminoso de su carrera. Pero no se olvidará de interpretar también sus canciones más icónicas.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 21.00 horas. Entradas desde 25 euros.

Actos

Mercadillo de arte japonesa

Centrado en el estilo anime y manga, con artistas locales además de un taller gratuito de dibujo manga clásico (18.00).

Centro Comercial Camelias (Praza América, 1), de 10.30 a 20.40 horas.

Cuentacuentos musical

Irene Quinteiro presenta su libro-disco “Xiana e a meiga Xela” con un cuentacuentos musical para niños de 3 a 8 años.

El Corte Inglés (librería-5ª planta) a las 11.00 horas. Con inscripción previa el vigo@elcorteingles.es o en la librería.

Esta semana vou con Xiana e Xela ata Vigo! 😊 📆 Sábado, 20 de maio ⏰ 11 h 📍 Librería de El Corte Inglés, Vigo 📨... Publicada por Irene Quinteiro en Lunes, 15 de mayo de 2023

Rastro solidario

Para comprar instrumentos para el grupo de batucada Somos desas, con Mediarea presentando su nuevo disco “Sebo de ghrilo” (13.00).

Centro Social A Revolta do Berbés (Real, 12), de 11.00 a 19.00 horas.

O sábado 20 de maio haverá um rastro solidário (para a batukada Somos desas) a partires das 11h. Às 13h MEDIAREA presentam novo disco "Sebo de ghrilo") Publicado por C.S. A Revolta do Berbês en Domingo, 14 de mayo de 2023

Evento presentación Afouteza

Presentación de la cerveza en una jornada con concierto de Delta Blues Duo (13.00), actuación del Mago Cali (16.00), música con Malaherba (18.00), monólogo de Pepo Suevos (20.00), concierto sorpresa (22.00) y dj.

Casino de Vigo (Centro Comercial A Laxe), de 12.00 a 04.00 horas. Entrada gratuita con reserva previa.

Mercado reciclado

Mercado con proyectos artísticos de autogestión, segunda mano, gastronomía y música en directo durante toda la jornada.

Simia Coworking (Alfonso XIII, 9), de 12.00 a 21.00 horas

🐓Nos vemos en la última edición del @mercadoreciclado de la temporada el 20 de mayo 😀, continuaremos en septiembre con más y mejor🕺😀 🐞Os esperamos con muchos puestos de segunda mano,marcas autogestionadas y locales, y mucha música y petiscos veganos🌿 #mercadoreciclado #sostenibilidad #artesania #artesanos #vegan #segundamano #upcycling#musica #arte #artistas #local Publicado por Simia Espacio Coworking en Miércoles, 10 de mayo de 2023

Presentación musical

Magín Blanco presenta “Caderno de cores e cancións” con música y cuentacuentos.

Fnac Vigo (Centro Comercial Vialia) a las 12.30 horas.

Cañaveral Kids

Taller infantil de expresión corporal y danza.

Cañaveral (Porta do Sol, 6) a las 12.00 horas. Entrada gratuita.

Donar es de cine

Último día de la campaña de donación de sangre con regalo de entradas de cine.

Centro Comercial Gran Vía (zona acristalada junto al parking exterior), de 10.00 a 15.00 horas.

Pase especial “Sica”

Proyección de la película con presentación y coloquio con Carla Subirana.

Cines Gran Vía (Centro Comercial Gran Vía) a las 20.20 horas.

Dino Expo XXL

Exposición interactiva de dinosaurios a escala real.

Ifevi (Estrada Aeroporto, 772), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Entradas a 8-10 euros (gratis menores de 2 años).

Visitas guiadas a los pasadizos de la fortaleza de O Castro

Visitas guiadas con una duración de entre 20 y 25 minutos que permiten conocer las galerías bajo la fortaleza de O Castro, ya rehabilitadas.

Fortaleza de O Castro, a las 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas. Inscripción previa en el 010.

Actividades Museo do Mar

Taller para familias con niños desde 6 años “Coñecendo as baleas” por la mañana y visita guiada al museo por la tarde.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), a las 11.30 y 17.30 horas. Actividades gratuitas con entrada al museo y reserva previa (986247750)-

Taller de meditación

Para aprender técnicas sencillas.

El Mensaje de Silo (Zaragoza, 24-entreplanta) a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Música

Festivales de corales

La Coral Polifónica Enarmonía y el Coro Rociero cantan en A Salgueira; María Madre del Buen Pastor, San Pelayo de Navia y SVCD Nautilius, en Comesaña; Cantos de Liberdade, Val do Fragoso y Máximo Gorki, en Fragoso; Riomao do Calvario, Fonte do Souto de Culleredo y Alborada, en Cabral; Vivace da AECC y Voces do Torreiro, en A Miñoca, y Valladares, Apóstol Santiago, Rosalía de Castro, y San Roque, en Valladares.

AA VV Rosalía de Castro da Salgueira, SVCD Nautilius Comesaña, AA VV Val Fragoso y AA VV Cabral, a las 19.00; A Miñoca y CVC Valladares, a las 20.00 horas.

Cedecé

Concierto de hip-hop con el artista sonoro nacido en Vigo una trayectoria en el mundo del rap que se remonta al año 2008. Sus inicios en el rap fueron bajo el sobrenombre de Jako CDC pero en 2017 le dio un giro a su carrera. A día de hoy se encuentra trabajando en su nuevo álbum de estudio ”Hipersensible”.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) a las 12.30 horas. Entrada libre (reservas en 639455102).

“Cruz de navajas. El último Mecano”

Un total de 25 artistas entre cantantes, bailarines y músicos llevan al escenario los grandes éxitos del mítico grupo Mecano bajo la dirección artística de Gonzalo Pérez Pastor.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 18.00 y 21.30 horas. Entradas desde 35 euros.

Festival Sinsal Primavera

Última jornada del certamen con la actuación de Superorganismus, una pieza electrónica para flauta, viola, arpa y electrónica, seguido de Ivankovà, que investiga las emociones implícitas en los estados de trance que se alcanzan mediante la repetición sonora o la escucha atenta. Por último, Ana Lua Caiano explora en la sala Radar la fusión del foclore portugués con la música electrónica y sonidos cotidianos.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.30 y 21.30 horas con entradas a 15 euros y Sala Radar (Iglesias Esponda, 30) a las 23.00 horas con entradas a 8 euros.

Baile y música tradicional

Con la actuación del grupo de baile regional Helios y el grupo de gaitas Cans de Palleiro.

SCDR Helios Bembrive (Alameda do Torreiro) a las 19.30 horas.

Mad Martin Trío

Liderado por Martín Esturao, descargará su potencia rockabilly y su elegante swing influenciado por los clásicos de los años 50.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 8 euros.

Terapia de grupo

Con sus versiones.

Cañaveral (Porta do Sol, 6) a las 22.00 horas. Entrada gratuita.

Vémonos este sábado en Cañaveral Vigo! Comezaremos sobre ás 22:00! Anímate! 💜✨🍀🎶🥰 --- ☎️: 666930478 Terapia de Grupo... Publicada por Terapia de Grupo en Martes, 16 de mayo de 2023

La Supersonic

Música de todos los tiempos.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas. Reservas en 630638154.

Dj Frank Seventy

Sesión de los éxitos más destacados en inglés y español de las décadas de los 70, 80 y 90.

Bar Tipo X (Real, 21) desde las 23.30 horas.

Teatro

“Unha noite no trasmundo”

Espectáculo de títeres con Guy Bobillo, de Títeres Natuacasa, en homenaje a Laxeiro.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 12.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo (reservas en recepcion.marco@gmail.com.

Festival Teatro Gorrilla

Cierre de temporada con Eva Comesaña, María de las Llanderas, Meiga.i, Clara Ferrao y Salomón Penso, además de fin de fiesta en Kominsky con Nenaza y Heterita.

Cantina Candela (Martín Códax, 12) a las 19.00; A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 20.00; Tinta Negra (Irmandiños, 2) a las 21.00, y Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 22.00 horas. Entrada inversa.

“A illa da deslembranza”

Ártika Compañía presenta esta obra familiar sobre la pérdida de recuerdos con Uxía y su abuela de protagonistas.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 18.00 horas. Entradas a 8-10 euros.

“Heredarás el cosmos”

Ensayo, mirada dramatúrgica e investigación escénica de Anómico Teatro creada por Julio Fernández Peláez.

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas desde 10 euros.

Heredarás el cosmos // Anómico Teatro, días 19, 20 y 21 de Mayo a las 20:00h en Ensalle Teatro. En esa foto, al fondo,... Publicada por Ensalle Teatro en Jueves, 18 de mayo de 2023

“Narracións imprevistas. Literatura repentina”

Jorge de Arcos y Santi Prego tratan de parar el mundo con sus historias improvisadas.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

Los monólogos de la Treus

Arantxa Treus estará acompañada en esta ocasión por la también humorista viguesa Jazmín Abuín.