Cangas

Película “Crónica de un amor efímero”. El Cineclub Cangas proyecta hoy, a las 21.00 horas en el Auditorio, la película francesa “Crónica de un amor efímero”.

Hoy a las 21.00 horas.

Cangas

The Shadracks y The Meteors. El Salason de Cangas acoge mañana un doble concierto de las bandas inglesas The Shadracks y The Meteors.

Mañana a las 21.30 horas.

Bueu

Película “Unicorn Wars”. El Cineclub de Bueu proyecta hoy la película gallega “Unicorn Wars”.

A las 20.00 horas en el Centro Social do Mar.

Cangas

Actuación de Migallas Teatro. Migallas Teatro actúa en Cangas, mañana, con Cantaxoga.

Mañana a las 18.00 horas en el Eirado do Costal.

Moaña

Comienza la Comic-Con. La Comic-Con de Moaña, el único evento de este tipo en O Morrazo, arranca hoy por la mañana en la planta alta de la plaza de abastos. Habrá actividades viernes y sábado.

Hoy y mañana en la planta alta de la plaza.

Moaña

Xuntanza Cabalar. Adoc-Cabaleiros de Moaña organiza mañana la décima edición de la Xuntanza Cabalar. Cientos de jinetes recorrerán los montes y playas del municipio.

Mañana desde las 16.00 horas.

Moaña

Cuentacuentos en Tirán. El programa Rechouchíos organiza hoy el cuentacuentos “Rúa Francisco Fernández del Riego”.

Hoy en la Axencia de Lectura de Tirán.