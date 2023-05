Vigo encara un fin de semana de 'locos'. No hay casi hueco en la agenda para más. Y eso que se ha caído la popular carrera de colores Holi Life que se iba a celebrar este domingo y se ha aplazado al 22 de octubre. Asistir a todos los eventos programados entre el viernes y el domingo —la mayoría multitudinarios y al aire libre— es casi imposible. Solo apto para disfrutones todoterreno. TerraCeo, Brincadeira, Maios, la gran Andaina polos Montes de Vigo, Dinosaurios gigantes y hasta un partido clave en Balaídos para el que se está preparando ya una gran fiesta de recibimiento.

Paso a paso. Abarcarlo todo en este fin de semana más propio de verano que de primavera es casi imposible. Te contamos día a día el menú completo de eventos que podrás degustar este fin de semana en Vigo, donde q arranca uno de los festivales de música más populares de la ciudad. A mayores, y si lo tuyo son las orquestas y te gusta el choco, en Redondela celebran también una de sus fiestas grandes del año con Panorama y el Combo Dominicano como cabezas de cartel.

Viernes 12 de mayo

El primer gran evento multitudinario al aire libre de este fin de semana en Vigo será musical. El Festival TerraCeo da el pistoletazo de salida con el concierto de Depedro en la terraza del Auditorio Mar de Vigo a las 21.00 horas. Las entradas ya están agotadas para el directo de Jairo Zabala, pero habrá más conciertos en las próximas semanas (puedes consultar el cartel completo en este enlace).

También el viernes se celebrará en Vigo uno de los espectáculos del teatro Afundación (García Barbón) más esperados. "Rocío Jurado, el musical", la obra creada por su hija, Rocío Carrasco, e interpretada por Anabel Dueñas. Será a partir de las 20.30 horas. Las entradas se comercializan desde 27 euros.

Sábado 13 de mayo

Brincadeira en Bouzas (sábado y domingo)

La fiesta de A Brincadeira ya está aquí. El sábado y el domingo 13 y 14 de mayo Bouzas viajará en el tiempo hasta 1809. Y lo hará, como de costumbre, con música, gastronomía, talleres y multitud de actividades al aire libre que convertirán a la villa marinera de Vigo en una gran fiesta. A mayores, todo apunta que será el estreno del 'nuevo' paseo. Puedes consultar el programa completo de la fiesta en este enlace.

El gran mercado callejero de comida, bebida y artesanía abrirá el sábado y el domingo entre las 11.00 y las 23.30 horas. Este año habrá más de 100 puestos.

Vigo regresará al periodo Jurásico durante más de dos semanas a partir del sábado 13 de mayo. Y lo hará a lo grande. O al menos así se promociona: "La muestra de dinosaurios más impresionante del mundo". Se trata de Dino Expo World Tour XXL. La exposición, que se desarrollará en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), promete ver de cerca más de cien dinosaurios a escala real. Puedes consultar todas las fechas, horarios y precios en este enlace.

Concierto de Glenn Hughes

El TerraCeo volverá a sonar el sábado por la noche. Pero esta vez no en la terraza, sino en el auditorio. Glenn Hughes, exbajista y cantante de Deep Purple, conocido por millones de personas como la 'Voz del Rock', miembro del Rock and Roll of Fame y actual vocalista del súper grupo rock The Dead Daisies Trae a Vigo 'Glenn Hughes performs Classic Deep Purple Live, celebrando el 50 aniversario del álbum BURN'. Las entradas se comercializan desde 25 euros.

Domingo 14 de mayo

Además del segundo día de la fiesta de la Brincadeira de Bouzas, Vigo se llenará también el domingo de eventos. Inicialmente estaba previsto que por la mañana se celebrara en Samil por la mañana la popular y multitudinaria carrera de colores Holi Life, pero la organización la ha aplazado para el 22 de octubre.

Festa dos Maios en el Casco Vello

La XLI Festa do Maios llenará el Casco Vello de flores, color, música y espectáculos el domingo. Organizada por la Asociación de Vecinos do Casco Vello, se celebrará en la praza do Berbés. Puedes consultar el cartel completo de actividades en la imagen bajo estas líneas.

VIII Andaina polos montes de Vigo

La VIII Andaina polos Montes de Vigo organziada por el Concello con la colaboración de Vegalsa-Eroski realizará este domingo cuatro rutas para celebrar el Día de los Montes. Estos itinerarios de entre 2 y 21 kilómetros hasta el Parque Forestal de Beade contará con actividades familiares a la finalización. La inscripción puede realizarse en el 010 o el 986 810 260. Más información en este enlace.

Balaídos

A este menú de eventos habrá que sumar el partido que el domingo disputa el Celta contra el Valencia en Balaídos. Un partido clave que, de ganar, podría ser el sello definitivo para la permanencia.

El partido entre el Celta y el Valencia será a las 14.00 horas. Antes, a las 11.45 horas, la Federación de Peñas Celtistas han convocado a la afición en la calle Olímpicos y en la explanada de Tribuna para recibir y animar a los jugadores de cara a un partido clave.