Uno de los festivales más populares de Vigo no esperará hasta el 40 de mayo para quitarse el sayo. El TerraCeo 2023 lo hará antes. Concretamente esta semana. El ciclo de conciertos en la privilegiada terraza del Auditorio Mar de Vigo ya está afinando los instrumentos para arrancar la temporada. La música en directo al aire libre comenzará a sonar el viernes 12 de mayo.

El encargado de estrenar el Festival TerraCeo 2023 será Depedro. Jairo Zabala llegará a Vigo el viernes 12 de mayo presentando su último álbum “Máquina de piedad”. En este caso, todas aquellas personas que no hayan adquirido entrada, no podrán asisitir: el aforo está completo.

Al día siguiente, el 13 de mayo, le tocará el turno a Glenn Hughes, exbajista y cantante de Deep Purple, conocido por millones de personas como la 'Voz del Rock', miembro del Rock and Roll of Fame y actual vocalista del súper grupo rock The Dead Daisies.

Llegará a Vigo con 'Glenn Hughes performs Classic Deep Purple Live, celebrando el 50 aniversario del álbum BURN'. Interpretará el legendario álbum de rock de Deep Purple “Burn” y otros grandes éxitos del grupo británico. En este caso, será en el auditorio y no en la terraza. Las entradas se comercializan desde 25 euros.

El viernes 26 de mayo será el turno de la banda estadounidense CHK CHK CHK (!!!). Su concierto será a las 21.00 horas y todavía quedan entradas a la venta desde 30 euros.

Más conciertos del TerraCeo 2023

Pancho Varona

Viernes 2 de junio a las 21.00 horas en la terraza (desde 15 euros).

Arde Bogotá

Sábado 3 de junio a las 21.00 horas en la terraza (desde 18 euros).

Curtis Harding

Viernes 30 de junio a las 21.00 horas en la terraza (desde 20 euros).

La La Love You

Sábado 1 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 20 euros).

Chris Jagger

Viernes 7 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 18 euros).

Julieta Venegas

Sábado 8 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 25 euros).

María José Llergo

Viernes 21 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 20 euros).

Kitty, Daisy & Lewis

Sábado 22 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 18 euros).

Tinariwen

Martes 25 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 25 euros).

Boyanka Kostova

Viernes 22 de septiembre a las 21.00 horas en la terraza (desde 12 euros).

Hard GZ

Sábado 23 de septiembre a las 21.00 horas en la terraza (desde 15 euros).

Las entradas del Festival TerraCeo 2023 están a la venta a través de la página web www.teuticket.com.