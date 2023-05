Raúl López-López (fundador y director del Museo Liceo Egipcio de León e historiador) ofrece en Club FARO la conferencia “Sabiduría del Antiguo Egipto. Antología del pensamiento egipcio" en la que responderá a preguntas como cuáles eran las cualidades que debía tener un faraón, en qué valores educaban a sus hijos o cuál era la posición de la mujer en la sociedad, entre otras. Presenta Patricia Sánchez (gestora cultural).

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Día Mundial Lingua Portuguesa

La tarde empieza con la proyección de “Florbela” para seguir con “Batida de Lisboa” y cerrar con el acto oficial con concierto y lectura “O homem que só queria ser Tóssan”, con Miguel Gouveia.

Centro Camões (Praza Tenente Almeida) a 15.30, 18.00 y 19.30 horas. Entrada libre.

Visita guiada

Recorrido a la exposición temporal “Raniero Fernández. O arquivo” para conocer el trabajo de este vigués aficionado a la fotografía y dinamizador de la Agrupación Fotográfica Galega.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 17.30 horas. Con reserva previa (986247750).

Presentación de documental

Presentación de “Falando de Memoria” con proyección y charla con representantes de la Asemblea Republicana y de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica.

Asociación de Veciños de Lavadores (Ramón Nieto, 302) a las 19.30 horas.

Presentación de libro

Luca Chao presenta “Feminismo en cen palabras”, de Galaxia, en un acto en el que estará acompañada por Carme Adán.

Librería Cartabón (Urzáiz, 125) a las 20.00 horas.

Reiki y conferencia

Sesión de reiki colectiva seguida de la conferencia “Cómo limpiar energías del espacio donde vivimos”.

Centro Armonía y Equilibrio (Porta do Sol, 11 bis puerta 3), de 18.00 a 19.00 y de 19.00 a 20.00 horas. Actividades gratuitas (reservas 674589388/640673251).

Venres da EMAO

Presentación del museo Casa da Gaita con miembros de la Asociación do Baile e a Música de Tradición Galega con Carlos Corral (maestro CAIM Gaita) en la presentación.

Biblioteca EMAO (García Barbón, 5) a las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Inauguración exposición

Primer día de la exposición "De San Simón á Ínsua", que ofrece con originales y obra gráfica un recorrido desde la Ría de Vigo hasta la desembocadura del Miño a través de tres novelas gráficas de los hermanos Xosé y Ramón Trigo: "O burato do inferno", "Ricardo Mella" y "Kartoffel".

Casa do Patín (Eduardo Cabello, 41-Bouzas). Inauguración a las 19.30 horas.

Jornadas teológicas

El teólogo Santiago Guijarro Oporto clausura las jornadas sobre la ministerialidad con la charla “El ministerio apostólico según en Nuevo Testamento”.

Seminario Mayor de Vigo (Estrada Vella de Madrid, 8) a las 20.00 horas.

Música

Real Filharmonía de Galicia

Paul Daniel regresa como director invitado en un programa con obras de Tchaikovsky, Janácek y Kodály con la violinista Rosanne Philippens como solista.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 horas. Entradas desde 6,30 euros.

Festival Nas Ondas

Nueva cita con el ciclo Explurart y el concierto del trío de clarinete, violonchelo y piano formado por Esteban Valverde, Ana Torres y Cristina García (profesores del conservatorio) que interpretarán obras de Brahms y de Nino Rota.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23-O Castro) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Vídeos actuaciones “The Ed Sullivan Show”

Proyección de una selección de actuaciones de artistas como The Beatles, Elvis Presley, The Doors o The Rolling Stolesn en “The Ed Sullivan Show”.

Bar Tipo X (Real, 21) a las 20.30 horas.

Ousmane

Músicas del mundo con el artista africano.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) a las 20.30 horas. Entrada gratuita.

Zålomon Grass

Presenta en su ciudad su eclético cosmic blues con su último disco “Space Opera” con ocho temas en clave de hard rock, blues y psicodelia.

Sala Masterclub (Urzáiz, 1) a las 21.00 horas. Entradas a 12-14 euros.

Daniel Calá

Con “De Gardel a Sabina” en sus conciertos para celebrar “40 años en Vigo y en directo”.

Café Briza (Travesía de Vigo, 121) a las 21.00 horas. Entrada gratuita (reservas 611767386).

Villanueva

Celebra 10 años de la grabación de su disco “Viajes de ida” con un show que incluye entrevista y concierto acústico, además de presentar temas de su nuevo trabajo en el que trabaja junto a Juanma Latorre de Vetusta Morla y Ramiro Nieto.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 10-12 euros.

Cora Velasco

La cantante presenta nuevos temas junto a Carlos Gil.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 8 euros.

Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes

Música reggae en directo.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 21.30 horas. Entradas a 3 euros.

Micalip´s

Grupo hispano-portugués con versiones de todos los estilos musicales.

Navia Vello Café (Bravo, 5) a las 21.30 horas. Entrada gratuita.

Edgar Blues Trío

Interpretará los temas de su primer disco, “The next step”, aunque ya prepara su segundo trabajo.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 22.00 horas. Entradas a 8 euros.

Aparato

Música electrónica seguido de las Noches en Blanco con Pálida a medianoche.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 22.00 horas. Entradas a 5 euros.

Desconcerto

Música en directo.

Cañaveral (Porta do Sol, 6) a las 22.00 horas. Entrada gratuita.

Tony Delgado y Mario El Primo

Noche de música flamenca.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.30 horas. Reservas en 630638154.

Teatro

Pedro Volta

El ilusionista presenta su espectáculo de magia.

Casino Vigo (Centro Comercial A Laxe) a las 22.00 horas. Reservas en 986594034.