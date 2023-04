Dora –que actuará en el Mad Cool este verano– es una de las artistas musicales jóvenes que más está despuntando en España y lejos de las coordenadas rítmicas de trap y regueaton. Algunos de sus temas atesoran millones de escuchas en Spotify. Hoy, sábado, en la Masterclub de Vigo, actúa de la mano de SON Estrella Galicia.

En el escenario, estará acompañada por dos músicos que se encargarán de la guitarra, las bases electrónicas (Vicent) y la batería (Rodri).

Asegura Dora que “hacer un directo es un reto. Hemos ido cambiando el formato porque es como hacer un disco nuevo desde cero a pesar de que sea el mismo contenido, tienes que hacer un sonido nuevo que puedas disfrutar en directo. En este caso, para Vigo, lo hemos convertido en un viaje en tres partes”.

La primera de esas fases arranca con “una parte más oscura, más tenebrosa. Me gustaba abrir con esa incertidumbre de qué va a pasar”, explica.

En el momento intermedio del concierto, llegarían los temas más ‘relajados’ para que la gente pueda cantar y bailar; para finalmente, llegar la “propuesta más intensa y divertida en la que podré tirarme del escenario o tirarme una cerveza por encima”, avisa.

Faltará, reconoce, uno de sus últimos mejores temas, “Melodie”, firmado con el francés Moodoïd. “No había hecho ninguna colaboración antes. Me llamó un día y me sorprendió bastante oír a un artista francés que ha trabajado con gente a la que admiro mucho. Le dije que sí en plan ‘vive la vida’. El tema mola aunque no vaya tanto con mi rollo”, recuerda Dora.

En cuanto a la esencia de canciones como “Ojos de serpiente” donde despide a una persona de su vida de forma elegante, esta creadora madrileña detalla que “me parece curioso que emplees la palabra despedida. Justo ayer estaba teniendo un debate con mi chico sobre las despedidas de mi vida. En esta etapa de nuevo disco, de empezar cosas nuevas, me hace pensar que esta y otras canciones que creé muy pequeña las había creado por intuición pero el subconsciente es muy poderoso. Igual no sé de dónde proceden estas letras de despedida amorosa”.

Al escuchar “Hoy” surge la duda de si su generación es más reacia a pedir ayuda. “Creo que mi generación tiene mucha iniciativa para crear cosas por su cuenta sin la ayuda de un mayor. En cuanto a si somos más vulnerables, yo soy muy sensible. Creas un mecanismo de defensa para que parezca que no importa nada. No estoy de acuerdo con que somos una generación de cristal. Cada generación se ha comido su porquería”.

En cuanto al fin que persigue con su música, responde de forma clara: “Aspiro a que mis canciones sean atemporales, que no sean de consumo rápido”.

El caidoscopio de melodías que ha venido presentando hasta ahora es una marca de su casa, alimentada por referentes. “Hoy se ha perdido la referencia. Consumimos tantas cosas fáciles que son unas referencias de asco, como las que vemos en Tik Tok y otros lugares. La referencia a través de libros y discos es un tesoro que estás excavando. Ahora me estoy mudando de casa y veo todos esos discos y libros y me sienta bien ver que me acompañan Bowie, Amy, Chico Buarque, bandas de punk y rock...”, puntualiza una persona que al preguntarle sobre el peso de ser ‘hija de’ (Bimba Bosé) responde: “Solo quiero hablar de música”. Que así sea.