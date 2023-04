Arbo, capital da Lamprea, engalánase para festexar a 63 edición da súa gran celebración gastronómica. A fin de semana grande da primeira Festa da Lamprea de Arbo, recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, será a vindeira; os días 28, 29 e 30 de abril.

A LXIII Festa da Lamprea de Arbo en sí comezará o venres 28 de abril, a partir das 17.30 horas, coa inauguración oficial da Arbomostra 2023; acto que dará paso ás 18.00 horas á saída do pasacalles a cargo da charanga Noroeste.

Na Arbomostra haberá casetas de degustación de lamprea nas súas distintas modalidades de preparación, seguindo as receitas que se conservan xeración tras xeración. Sen dúbida, a máis apreciada nestas datas é a lamprea á arbense, que so se pode saborear en tempada, cociñada no seu propio sangue e acompañada con pan fritido e arroz branco empapado da súa exquisita salsa.

Programa da fin de semana

Pola noite, o venres, na praza do consistorio, celebrarase unha gran verbena amenizada pola orquestra La Fórmula, e na rúa Luís Cubelas actuará a orquestra Los Satélites.

Sábado, 29

O sábado 29, a animación festiva comezará ás 11.00 horas co rueiro da Banda de Música de Arbo e a apertura da Arbomostra 2023.

Fernando Romay leerá o pregón

Ás 12.30 horas será a recepción das autoridades na casa do concello, dando paso, ás 13.00 horas á lectura do pregón a cargo do ex xogador de balonocesto, Fernando Romay.

De novo, poderá degustarse lamprea e viños da localidade, a prezos populares, ademais de outras alternativas como polbo ou embutidos.

A partir das 15.00 horas será o Xantar da Lamprea, no que se servirá este peixe prehistórico, elaborado de múltiples maneiras co bo facer das cociñeiras e cociñeiros de Arbo, acompañado dos viños de Arbo D.O. Rías Baixas.

Pola tarde, ás 17.00 horas, os asistentes gozarán coa animación da charanga Cantos Somos e ás 19.00 horas será a actuación do grupo folclórico Asociación Cultural A Barca de Loimil, na praza Consistorio.

A noite do sábado será de gran verbena. Estará animada pola orquestra Paris de Noia, na praza Consistorio, e New York na rúa Luís Cubelas.

Domingo, 30

O domingo, 30 de abril, ás 11.00 horas, abrirá de novo a Arbomostra e haberá actuación da Banda de Música Unión Musical de Valadares con rueiro. Esta mesma formación ofrecerá un concerto ás 12.00 horas na praza Consistorio. Ás 13.00 horas actuará o grupo Asociación Cultural A Barca de Loimil.

Avanzada a tarde, ás 17.00 horas actuará a charanga Encerellados, e percorrerá as rúas da localidade e, ás 20.00 horas, o grupo Dous Tipos actuará na carpa da Arbomostra.

Pola noite, última verbena con grandes orquestras. Olympus actuará na Praza Consistorio e Cuarta Calle amenizará a verbena da rúa Luís Cubelas.