The Pretenders se suma al enorme cartel de conciertos en Vigo 2023. Y no en un escenario cualquiera: será en el Estadio de Balaídos y justo antes del conciertazo del año en la ciudad olívica.

Según acaba de anunciar la productora del concierto de Guns N' Roses en Vigo (12 de junio), The Pretenders será uno de los grupos "invitados especiales" en Europa para su gira 2023 World Tour que actuará en la urbe olívica y Madrid.

No es la primera vez que The Pretenders actúa en Vigo. La última vez fue en el año 2017 dentro del Festival Illas Cíes promovido por el Concello de Vigo. En aquella ocasión, el escenario no fue Balaídos, sino el auditorio de Castrelos.

Historia

La cantante, compositora y guitarrista Chrissie Hynde, nacida en Ohio, formó The Pretenders en Londres en 1978, con los nativos de Hereford James Honeyman-Scott a la guitarra, Pete Farndon al bajo y el batería Martin Chambers. Su álbum de debut, publicado en enero de 1980, fue el primer número uno de la década en el Reino Unido y cosechó elogios de la crítica en Europa, Estados Unidos, Australia y otros países.

El personal y la dinámica del grupo han cambiado a lo largo de los años, inicialmente con las muertes relacionadas con las drogas de Honeyman-Scott y Farndon en 1983. Hynde ha seguido siendo una fuerza constante como punto central de la banda, manteniendo el sonido único de los Pretenders basado en la guitarra al estilo de Honeyman-Scott.

Ha grabado 17 álbumes de estudio, principalmente como Pretenders, y ha actuado como invitada con otros numerosos artistas, entre ellos Frank Sinatra y Moreno Veloso. El último álbum de The Pretenders, Hate for Sale, publicado en julio de 2020, ha garantizado que sigan gozando de repercusión internacional. Realizan giras por todo el mundo con entradas agotadas.