El Auditorio Mar de Vigo acoge esta tarde la representación del musical solidario “Shrek”, que tiene como objetivo recaudar fondos para Asdegal y su proyecto “Acompañando soledades”. Los actores son integrantes del propio colectivo que llevan meses ensayando en el que es su octavo musical benéfico. También se recogerá un kilo de comida por persona para entregar al Banco de Alimentos de Vigo.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 17.30 horas. Entradas a 8-10 euros y comida para el Banco de Alimentos de Vigo.

Actos

Festival Creativa

La jornada empieza con la charla de Alberto Vázquez, director de animación, ilustrador y dibujante de cómic, con trabajos que le han llevado a ganar cuatro Goyas: al mejor cortometraje de animación en 2012 por "Birdboy", en 2017, a la mejor película por "Psiconautas" y mejor cortometraje de animación por "Decorado". A estos se suma el ganado hace un al mejor largometraje de animación por "Unicorns Wars". Por la tarde, Lúa Mosquetera, una de las figuras destacadas de la nueva poesía y literatura gallega, y el músico Pablo Seijas darán un concierto de spoken word.

Galería Maraca (Doctor Cadaval, 12) a las 12.00 y 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

CinVigo

Feria científica organizada por el Cinbio con gincanas,espectáculos de magia, ciencia y monólogos a lo largo de la jornada, además de puestos con los proyectos científicos realizados por centros educativos gallegos.

Porta do Sol, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Taller infantil

Taller de lectura con Perros y Letras y su programa de mejora de las habilidades de lectura mediante el apoyo de perros entrenados para leer con niños.

Centro Comercial Travesía (Travesía Nenos), de 11.00 a 12.00 y de 12.00 a 13.00 horas. Actividad gratuita con inscripción previa.

Cañaveral Kids

Taller por el Día del Libro con Ludiland.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6) a las 12.00 horas. Entrada gratuita.

Feria #LibroBuscaHogar

Último día de la feria del libro de segunda mano para vender, intercambiar o regalar ejemplares usados.

Centro Comercial Camelias (Praza América, 1), todo el día.

Cuentacuentos y música

Libros para Soñar celebra su 22º aniversario con una sesión de cuentos y música para niños desde 3 años y sus familias a cargo de Zeltia y Rebeca.

Libros para Soñar (Triunfo, 1) a las 18.00 horas.

Ciclo Yannick Bellon

Primera cita del ciclo sobre la cineasta francesa con coloquio con el comisario Éric Le Roy y la escritora Luisa Etxenike (traductora del libro “Yannick Bellon. La mirada de frente”) seguido del pase de “Quelque part quelqu’un”.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 19.00 horas.

Presentación de libro

Irene A. Gorricho presenta la novela “Una reina para los elfos”.

Fnac Vigo (Centro Comercial Vialia) a las 19.00 horas.

Concentración Recortes Cero

Recortes Cero Galicia se concentra para denunciar la inflación y para pedir la redistribución de la riqueza.

Farola de Urzáiz, a las 12.00 horas.

Taller de meditación

Con técnicas sencillas.

El Mensaje de Silo (Zaragoza, 24-entreplanta) a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Música

La violinista Maya Levy acompaña al Ensemble Vigo430 en concierto

La violinista belga Maya Levy acompaña al Ensemble Vigo430. Junto a Brais González (piano), Janay Tulenova y Ana Shi Yu (violines), Javier Escobar (viola) y Ariadna Chmelik (violonchelo) interpretará obras de Chausson y Szymanowski. Una proyección de obras pictóricas a cargo de Marta Riera acompaña la música.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23- O Castro) a las 20.00 horas. Entradas a 6 euros.

Concierto de piano

A cargo del alumnado del curso de piano del centro cultural.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 12.00 horas. Entrada libre.

I Concerto Primaveral da Cultura

Intervienen los Gaiteiros do Carballo, de Sárdoma, y el grupo folk de música tradicional Lembranzas Moañesas.

AVCD O Carballo de Sárdoma (Praza de Miraflores, 1) a las 17.30 horas.

XI Festival de Primavera

Con el grupo coral de Mafra (Portugal), el Coro Ecos do Castelo (Parada-Nigrán), el coro infantil del CEIP Pazos de Reis de Tui y la anfitriona, la Coral Polifónica San Roque de Vigo.

Asociación de Veciños Monte da Mina (Castrelos) a las 18.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Ateneo Musical de Bembrive

Concierto por su 29º aniversario.

Centro Cultural Helios de Bembrive (Alameda do Torreiro) a las 19.00 horas.

Jacobo Sainz

Con los temas de su disco “City lights” y también de su príximo trabajo discográfico.

Centro Comercial Vialia (Praza da Estación, 1) a las 19.30 horas.

Sesión de vinilos

Música en gallego y castellano con Kalandrakas Soun Feat, Maxico Morán, Joan Tropical Rats y Dj Maytal.

Centro Social A Revolta do Berbés (Real, 12) a las 20.00 horas.

El show de Daniel Calá

Ciclo de conciertos “40 años en Vigo y en directo”.

Cafetería Arpemar (Toledo, 7) a las 20.30 horas. Entrada gratuita.

Radiocrimen

El grupo punk vasco con sonido propio actúa con los vigueses Residuos Radiactivos.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.00 horas. Entradas a 10-13 euros.

Concurso de bandas Salvaxesons

Organizado por The Wild Festival, en esta segunda jornada se enfrentan The Riggos y Visions of Johanna.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6) a las 21.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Rebeliom do inframundo

El grupo de hip hop en gallego presenta su nuevo disco “Amor ou barbarie”.

Sala Masteclub (Urzáiz, 1) a las 21.30 horas. Entradas agotadas.

Sherchelios

Temas pop.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Maghua Cantareiros

Música en directo seguidos de Rub a Dub a medianoche.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.30 horas.

Beathos

Clásicos del rock and roll.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas. Reservas en 630638154

Anna Dukke Band

Fusión de canciones propias al más puro ritmo del rhythm and blues y góspel, además de versiones de canciones de artistas de las décadas de los 30, 40 y 50 del siglo XX.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 10-12 euros.

Exeria

Grunge-rock de los 90 en gallego.

Cervecería Miguel (Camiño Liñares, 6-Canido) a las 22.30 horas. Entradas a 5 euros.

El Pelotón de los Torpes

Rock nacional con su disco “Se ruega silencio”.

Asador Tapería O Faneco (Parque forestal de Beade) a las 23.00 horas. Entrada libre.

Dj Frank Seventy

Sesión de los éxitos más destacados en inglés y español de los 70, 80 y 90.

Bar Tipo X (Real, 21) desde las 23.30 horas.

Dj Eme

Sesión con la mejor música.

Sala Reverb (Arenal, 14) a las 00.00 horas. Entrada gratuita.

Teatro

“Punto para los locos”

Espectáculo de Ángel Martín en el que los espectadores descubrirán que no existe diferencia entre los locos y aquellos que no lo están.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 horas. Entradas agotadas.

“O porco de pé”

Segunda y última ocasión para ver esta comedia de Producións Teatrais Excéntricas en una versión libre de la novela de Vicente Risco.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

“O mel non caduca”

Ibuprofeno Teatro presenta hoy y mañana esta obra dirigida por Santiago Cortegoso con Marián Bañobre y Avelino González sobre el escenario.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

Patricia Espejo

Humor que lleva a situaciones disparatadas e incoherentes pero, a la vez, hace reflexionar sobre lo esencial de la vida.