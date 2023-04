Dora, la polifacética artista descendiente de una de las estirpes más destacadas de la cultura en España, actuará el próximo sábado 29 de abril en la sala Masterclub de Vigo en un concierto integrado en el ciclo SON Estrella Galicia.

Las entradas para la actuación de la joven, hija de Diego Postigo y de la fallecida Bimba Bosé, ya están a la venta en la web del proyecto musical cervecero, www.estrellagalicia.es/son, que continúa abriendo su programación a la propuesta de las nuevas generaciones que llegan pisando con fuerza.

Sin prejuicios ni artificios de más, Dora (Madrid, 2004) irrumpió́ en el mundo de la música con el tema acústico “Call me back” para después no parar de sorprender con cada uno de sus lanzamientos musicales sucesivos. Con el público y la crítica metidos en su bolsillo, fue lógico el éxito conseguido tras la publicación de su reciente primer EP, “Sin prisa no quiero morir”. Además, la publicación de singles previos como “Ojos de serpiente”, “Hoy”, “Oxena” o “Quiéreme (aunque no es tu estilo)” junto con los dos sencillos posteriores, “Te vas” y su colaboración con Moodoid “Mélodie”, son la constatación de que Dora pertenece a una generación en la que los géneros fluyen y se disuelven entre sí́. Y esto favorece la creación de atmósferas sonoras mucho más frescas e interesantes en las que han participado productores de la talla de Pional.

De esta manera, Dora es capaz de evolucionar desde el bolero hasta el sonido garage británico pasando a través del filtro de la electrónica. Y lo hace de una manera natural y genuina, sin que dé sensación de que le cueste esfuerzo lo que daría buena fe de que tiene un don de serie para la creación.

Visionaria en lo musical y con una actitud descarada con la que se acerca tanto a la estética punk como a la del hip-hop, Dora no tiene miedo a experimentar con el sonido y sus infinitas formas. Su manera de componer es personal y directa como un dardo, y se siente cómoda al hacerlo tanto en español como en inglés. Lejos de querer aparentar algo que no es o de encasillarse en una simple etiqueta, Dora es sinónimo de inconformismo, rebeldía y libertad a la hora de buscar melodías y letras e investigar acerca de lo que más le apasiona desde que nació: el arte.

El concierto previsto para el próximo 29 de abril en Vigo junto a SON Estrella Galicia será una oportunidad única para descubrir por qué todo el mundo habla de ella y está considerada como una de las más sólidas promesas del panorama musical nacional.