Ártika Cía sube hoy y mañana al escenario con “Mosca”, una obra en la que aborda el acoso escolar en la figura de Pedro, un niño de 10 años. Lo hace a través de los ojos de su madre, su padre y su profesora, que trasladan la impotencia de no sabe lo que hacer y la falta de información al no detectar el problema a tiempo.

Sala Ártika (Beiramar, 113) hoy y mañana a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

El Mercado Mona de arte e ilustración ofrece creaciones de artistas gallegos y portugueses

El Mercado de Arte e Ilustración Mona llega a su segunda jornada con creaciones de los artistas vigueses, redondelanos y portugueses Larissa Fernandes, Daniel Iglesias, Carolina Sertal, Sylustrando (Silvia Rodríguez), Nívia Martins y Newt Crafts –Iria Fernández (Irika) y David Amoedo (Davida)–. Ofrecen creaciones con temáticas y estilos diferentes: pinturas abstractas , ilustraciones o esculturas, entre otras. Los asistentes podrán así disfrutar de las obras y conocer a los creadores, que están presentes en el mercadillo.

Centro Comercial Gran Vía (planta 0), de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Cañaveral Kids

Taller de superhéroes a cargo de Ludiland.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol. 6) a las 12.00 horas. Entrada gratuita.

Festas Nosa Señora da Soledad

Segundo día de programación con una tarde-noche de música con los grupos Ritmo y La Banda de Ayer.

Recinto de fiestas de Beirán (Matamá), durante todo el día.

Mercado reciclado

Sexta edición del mercado con sesión vermú, puestos de diseño e ilustración, artesanía, ropa de segunda mano, comida vegana y actuaciones musicales (13.00 y 19.00).

Simia Coworking (Alfonso XIII, 9), de 12.00 a 21.00 horas.

Tecendo en Roma

Taller familiar para mayores de 8 años que conocerán cómo se vestían en la época romana, cuáles eran las prendas más utilizadas o cuál era el proceso de fabricación de la ropa.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23) a las 12.00 horas. Actividad gratuita con reseva previa (986247750).

Taller infantil

Celebración del Día del Niño y del Día Internacional del Arte con un taller en el que los participantes, de 3 a 12 años, conocerán las obras de artistas como Yayoi Kusama, Andy Warhol o Paul Klee.

Camelias Centro Comercial (Praza América, 1) a las 12.30 horas. Actividad gratuita con inscripción previa por orden de llegada.

Encuentro literario

Presentación de “Antoloxía verbo-visual de autoras galegas (literatas e artistas)” con las autoras Eva Méndez DoRoso y Clara Martín, y la editora Inma Doval Porto.

Fundación Euseino? (México, 37) a las 12.00 horas. Entrada libre.

Taller de ilustración manga

Sesión mensual con plazas limitadas e inscripción previa en el mostrador de información.

Fnac Vigo (Centro Comercial Vialia) a las 12.30 horas.

Presentación de libro

María Pájaro presenta su primer libro “Quen é a nena”, que habla de igualdad independientemente de la lengua que se hable.

Fnac Vigo (Centro Comercial Vialia) a las 19.00 horas.

X Memorial Henrique Otero

Concierto homenaje con la participación de la Asociación Folclórica Breogán, gaiteiros da Ruada, grupo de baile Os Ventos, grupo de gaitas Cans de Palleiro, grupo de baile da S.C.D.R. Helios, grupo de música y baile tradicional Traspés, grupo Folk O Son do Río, Juan Pena con Miguel Nogueira y Margot Otero,No Colo do Vento, Noitarega con María García e Isidro Patiño, Os Carunchos y Raigames con el Grupo Etnográfico A Buxaina.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23-O Castro) a las 19.30 horas.

Aniversario Cantina Candela

A mediodía, concierto de música tradicional gallega con Zurrumalla y foliada abierta posterior en homenaje a la taberna Rikití y, por la noche, actuación de los hermanos Cunha.

Cantina Candela (Martín Códax, 12) a las 13.00 y 22.00 horas. Entrada gratuita.

JM Quartet

Con sus versiones del mejor pop nacional.

Centro Comercial Vialia (Praza de Urzáiz, 1) a las 19.30 horas.

Elvis vive

Tributo musical de mano del artista considerado como el mejor imitador de Elvis a nivel mundial, Greg Miller, y con un elenco de 9 artistas y músicos, que proponen un recorrido por sus grandes éxitos.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3) a las 21.00 horas. Entradas a 20 euros.

Cé Orquestra Pantasma

Concierto para público familiar con más actividades para celebrar el Día do Neno.

O Lar das Artes (Ribelas, 60) a las 12.30 horas. Entrada libre con reservas en 639455102.

V Festival Folclórico Estraloque

Con la participación de Axóuxeres de la A.V. O Torreiro de Coia, Froles Novas de Lavadores y Estraloque de la Asociación Vecinal Emilio Crespo de Navia.

AAVV Emilio Crespo de Navia (Bravo, 6) a las 18.00 horas.

16º Festival Coral de Música Sacra

Triple cita con las corales polifónicas Gestus Vocalis do Morrazo y Amadeus en As Travesas; Abogacía de Vigo y San Roque en el Casco Vello, y O Coto de Carballal y Cidade de Vigo da ONCE en A Miñoca.

Igrexa Perpetuo Socorro (As Travesas) a las 20.30; Colexiata de Santa María (Casco Vello) y AA VV A Miñoca a las 20.00 horas.

As fillas de Cassandra

El dúo de música emergente presenta su disco “Acrópole”.

Mondo Club (Loriga, 3) a las 21.00 horas. Entradas desde 8 euros.

Lamprea explosiva y Los flemas

Concierto de música garage punk seguido de la sesión de Diego de la Church Dj (23.30, gratuita).

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 2 euros.

Concurso de bandas Salvaxe Sons

Primera cita del certamen organizado por The Wild Fest, que tiene como premio, además del económico, actuar en el escenario principal del festival, hoy con la participación de The Broke y Carla Lourdes.

Cañaveral (Porta do Sol, 6) a las 21.00 horas. Entrada gratuita.

Nativa

Presenta su nuevo disco “Aquí y ahora”.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 6 euros.

Burn the castillo

Música en directo.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.30 horas. Entradas a 7-10 euros.

The Tremenders

Versiones de soul con grandes clásicos de Aretha Franklin o Nina Simone, entre otros, y nuevo valores como Amy Winehouse o Freedonia.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 7 euros.

El Pelotón de los Torpes

Con su concierto “Se ruega silencio”.

Cervecería La Terraza (avenida Aeroporto, 616) a las 22.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

La Supersonic

Versiones en directo.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas. Reservas en el 630638154.

Man a man

Espectáculo de poesía a dos voces de Silvia Penas e Samuel Merino.

Café Uf (Pracer, 19) a las 22.00 horas. Entradas a 5 euros.

Aphonnic

Segunda cita con la banda viguesa de metalcore melódico y metal alternativo.

Sala Masterclub (Urzáiz, 1) a las 22.00 horas. Entradas agotadas.

“Running”

De Ste Xeito presenta esta comedia en que los actores sudan la camiseta para meterse en la piel de los personajes de esta delirante comedia.

Asociación Veciñal San Miguel de Oia (Camiño Currás, 34) a las 20.00 horas. Entrada gratuita.

“Os veciños do lado”

Comedia de Fauna 113 en la que aborda cómo de una cena de cortesía surge un encuentro disparatado de dobles intenciones y secretos inconfesables.

AVCD Lavadores (Camiño do Pedregal, 6) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Jorge Yorya

El cómico trae sus mejores chistes en “Casi todo es nuevo” en el que aborda cómo vivimos en una época absolutamente nueva en la que todo nos viene grande.