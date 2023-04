La banda liderada por Lisa Kekaula trae a Vigo su proyecto lleno de soul, funk y rock con una energía física y potencia vocal inapelables. El grupo, con Bob Vennum y el vilargarciano Pablo Pérez a las guitarras, está formada por ocho músicos de la escena estatal española. El resultado es una fusión del alma del soul americana con un incendiario funk y rock.

Sala Rouge (Pontevedra, 4) a las 21.30 horas. Entradas a 19 euros.

Actos

Festa da Reconquista

Con mercado tradicional, actuación de grupos tradicionales por las calles y plazas del barrio a lo largo de toda la jornada, representaciones del asalto al carro de suministros (17.00) y de la detención de los franciscanos en la Porta do Sol (19.00), talleres y actividades con animación infantil.

Casco Vello, de 11.00 a 23.30 horas.

Talleres por el Día Europeo da Artesanía

Talleres organizados por Fundación Artesanía de Galicia y Xunta con el museo, con uno de cerámica con torno impartido por Carlos San Claudio y Roberto Piñeiro; otro de papiroflexia a cargo de Joyas de Papel; uno de pintura sobre madera con Como pez en el agua, y otro de cianotipias y de gyotaku con Peixesapop.

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160), hoy y mañana, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.30 horas. Actividades gratuitas sin reserva previa para todas las edades.

Mercadillo “Garage Sale”

Mercadillo con gran variedad de objetos a 1, 2 o 3 euros.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá), hoy y mañana desde las 12.30 horas.

Taller de meditación

Para aprender técnicas sencillas.

El Mensaje de Silo (Zaragoza, 24-entreplanta) a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Música

Naia Trío

Espectáculo para niños a partir de 4 años que propone un viaje por la música galaico-portuguesa.

Biblioteca Pública Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6) a las 12.00 horas. Actividad gratuita con inscripción (886120445).

Vigo, un mar de corais

Siete conciertos integrados en la programación organizada por Acopovi con las corales polifónicas Riomao do Calvario y Teis en Lavadores; Apóstol Santiago, en O Castro; San Mamede de Zamáns, Belesar y Perla del Atlántico, en Alcabre; Vivace da AECC y Senior Campus de Vigo, en Bouzas; María Madre del Buen Pastor y Allegro, en los Capuchinos; Ars Vocalis do CCAR Rueiro, en Coia, y Val do Fragoso y Lira de San Miguel de Oia.

Igrexa Santa Cristina de Lavadores, a las 19.30; parroquia de La Soledad, a las 19.45; Santa Eulalia de Alcabre, a las 20.00; San Miguel de Bouzas y Padres Capuchinos, a las 20.30, y parroquia del Rocío y Asociación Veciñal San Miguel de Oia, a las 20.45 horas.

Nacional 81

Grupo de versiones nacionales e internacionales.

Centro Comercial Vialia (Praza da Estación, 1) a las 19.30 horas. Actividad gratuita.

Coro Clásico de Vigo

Nuevo concierto sacro organizado por la Semana Santa.

Iglesia María Auxiliadora (Ronda don Bosco, 6) a las 20.30 horas.

Tear me apart y Cividade Hill

Formación de estilo metallic hardcore ganadora del segundo premio del concurso de bandas Batea Son, seguido de Cividade Hill.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 3 euros.

Vloom y Youth Yard

Doble concierto seguido de sesión con Dj Ozetak.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.30 horas Entradas a 5 euros (con cerveza).

Arrhythmia

La banda de rock cuenta con Ann Trash como artista invitada.

Sala Master Club (Urzáiz, 1) a las 21.30 horas. Entradas a 12-15 euros.

Atreides y Unchosen Ones

El grupo de power metal regresa a Vigo con su disco “Ordalía” en el estreno de Unchosen Ones.

Sala Transylvania (Rogelio Abalde, 16) a las 21.30 horas. Entradas a 10-12 euros.

Mettro Pop & Rock

Versiones de pop y rock.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas. Aforo limitado con reserva (630638154).

EME Dj

Sesión de música indie y disco.

Reverb (Arenal, 14) a las 00.30 horas. Entradas a 10 euros con consumición.

Teatro

“Ekilibuá”

La compañía Maintomano presenta hoy y mañana un espectáculo para todos los públicos que fusiona la teatralidad con trabajos acrobáticos, lanzamiento de cuchillos, equilibrios y manipulación de objetos, además de juegos de construcción de plataformas.

Sala Ártika (Beiramar, 113), hoy y mañana a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Interior noche”

El espectáculo de teatro con objetos de la compañía Serrucho, en el que mezcla el tiempo escénico con el tiempo social, cierra este fin de semana el XIX Festival Isto Ferve.