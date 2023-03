Lisa & The Lips, la banda encabezada por la cantante Lisa Kekaula y el guitarrista Bob Vennum, regresará a Vigo el próximo sábado, 1 de abril (21.30 horas), donde cerrará su gira por España en la Sala Rouge. La cantante californiana no ha perdido garra, sigue teniendo ojo clínico para escoger los temas de los conciertos y ha ayudado a internacionalizar el soul.

Proyecto paralelo a The Bellrays, la vocalista de Lisa & The Lips ha logrado que una banda formada por músicos españoles, a excepción de su inseparable Bob Vennum, se fusione con su alma soul estadounidense. Y es que, con Lisa & The Lips, Kekaula derriba las fronteras creativas, geográficas y espirituales para hacer del soul un sonido universal. La banda liderada por su inseparable Bob Vennum y por el vilagarciano Pablo Pérez con sus afiladas guitarras, está formada por ocho músicos de la escena estatal española como el bajista Paul Rodax, e incluye una magnífica sección de vientos. La banda fusiona el alma del soul con un incendiario funk y rock que promete reventar las suelas de los zapatos de quienes asistan a su actuación en Vigo.

Las entradas para este concierto, que promete no dejar indiferente a nadie, pueden adquirirse en venta anticipada por 19 euros, más gastos de gestión.