Ignacio Morgado habla en Club FARO sobre el funcionamiento del cerebro humano

Ignacio Morgado (catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona) ofrece esta tarde en Club FARO la conferencia “El cerebro y la mente humana. Cómo son y cómo funcionan" en la que revelará los mecanismos que hacen posible la inteligencia y el comportamiento humano. Presenta Avelino Muleiro (catedrático Filosofía).

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Motorocasión

Salón del vehículo usado y de ocasión con más de 1.000 unidades en exposición y venta.

Ifevi (Estrada do Aeroporto, 772), de 16.00 a 21.00 horas. Entradas a 4 euros (niños hasta 12 años gratis).

Encuentro empresarial Geopolítica y economía en el contexto de la nueva globalización

Organizado por las Cámaras de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, propone un debate sobre las implicaciones del nuevo contexto político en la economía con las intervenciones de varias autoridades y la conferencia magistral de Rafael Calduch (catedrático Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid) quien hablará de "Los riesgos asociados a la geopolítica global".

Cámara de Comercio de Vigo (República Argentina, 18 A) a las 11.45 horas.

Venres da EMAO

El músico y compositor Xoán Carlos Rilo presenta su disco “O ronsel do meu sentir- Vol. 2” en un acto en el que interpretará varios temas. Presenta Carlos Corral (profesor CAIM Gaita).

EMAO (García Barbón, 5) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Charla sobre los sueños

Conferencia con coloquio “El misterioso lenguaje de los sueños”.

Espacio Gran Vía (Gran Vía, 2-3º) a las 19.30 horas. Entrada gratuita.

Charla Urriellu 73-Alpes 74

Montañeros del Club Peña Trevinca hablarán y pondrán imágenes sobre sus actividades en Picos de Europa, Naranjo de Bulnes y los Alpes, hace 50 años.

Club Peña Trevinca (Brasil, 46) a las 20.30 horas. Entrada libre.

Jornada Democracia secuestrada. Ameazas globais e autodefensa

Representantes del Proyecto Una ofrecen la intervención "Outra internet é posible? Utopías e distopías na rede".

Café De Catro a Catro (Gerona, 16) a las 20.30 horas. Entrada libre.

Festa dos Callos

Primero de los tres días de la celebración con actuaciones musicales, mercado de artesanía, animación y atracciones infantiles y pulpería.

Parque da Riouxa (Teis), todo el día.

Actividades Armonía y Equilibrio

Hoy hay encuentro de reiki y una actividad de meditación consciente.

Armonía y Equilibrio (Porta do Sol. 11 bis), de 17.00 a 19.00 y de 19.00 a 20.00 horas, respectivamente. Actividades gratuitas.

Música

VIII Festival nas Ondas

El ciclo De Piano termina con el recital de alumnos del centro y temas Brahms, Mendelssohn, Chopin y List con la ucraniana Marta Bachek en el cierre con temas de Lyatoshinsky y Bortkiewick.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23) a las 20.00 horas. Entrada libre.

Concierto solidario Igualarte

Alumnos de producción de la EISV organizan el concierto solidario a favor de la Fundación Igualarte con la actuación de diferentes artistas de la ciudad con Chungo Pastel como broche de oro.

Sala Doppler (Martín Códax, 21) a las 21.00 horas. Entradas a 7-9 euros.

Illa Bufarda y Paulo Pascual

Presentan el vinilo con la banda sonora del documental “Negro púrpura”, documental dirigido por Sabela Iglesias y Adriana P. Villanueva que retrata la Galicia del siglo XX a través del claviceps purpurea, un hongo alucinógeno.

Café Uf (Pracer, 19) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

The Followings

Versiones de los 80 y 90 para celebrar San Patricio.

Bonus Track (Llorente, 31) a las 20.00 horas. Entrada libre

Backstage

Pop rock en la fiesta de San Patricio.

La Goleta Drinks & Rugby (Luis Taboada, 29) a las 21.00 horas.

The Liar Papers y The Reymous

Clásicos de la historia del rock y rock alternativo con temas propios y versiones.

Sala Transylvania (Rogelio Abalde, 16) a las 21.00 horas. Entradas a 8 euros.

Demasiadas sombras y pocas luces

Concierto en directo.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6) a las 21.30 horas. Entrada gratuita.

La Tronka Jazz Quartet

Grupo de rock irreverente con espacio para la copla o el soul.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 6 euros.

Lontreira

El trío presenta su disco “Apnea”, que une electrónica y ritmos latinoamericanos.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 22.00 horas. Entradas a 5 euros.

Llorente & Tribu

Clásicos pop rock internacional.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas.

The Mob Swing

Seguido de Vives and Stuff Collective con funk, disco y hip hop.

Sala Kominsky (Irmandiños 3) a las 22.00 horas. Entradas a 5 euros.

La sombra de Justine

Temas de los 80 con sonido synht wave.

Reverb (Arenal, 14) a las 23.30 horas. Entrada gratuita.

Teatro

Programa 4x4

Cinema Sticado presenta “Murmurios cuánticos” en el escenario; Alopro, “Non obstante, life is a cabaret, as you know” en el camerino; Elahood, “Intempestiva”, en el vestíbulo, y Mónica Sueiro, “Histriónica!” en la Petite Caravane.

Diferentes escenarios Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entradas agotadas.

“Somos criminais 3”

Touriñán y Carlos Blanco analizan hoy y mañana a Galicia y a sus habitantes para saber cómo somos o por qué somos como somos.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.30 y 23.00 horas. Entradas desde 12 euros.

“Narracións imprevistas”

Jorge de Arcos y Santi Prego intentan parar el mundo con sus historias improvisadas.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Noche cañón”

El XIX Festival Isto Ferve sigue con el Societat Doctor Alonso y su número de cabaret o varietés aunque aparentemente sea un espectáculo típico de stand-up comedy.

Sala Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

Yunez Chaib

Monólogo de humor.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 21.00 horas. Entradas a 14 euros.

Noche de comedia

Monólogos con Carmiña y Olé y Agustín Leirós.