El popular actor, humorista, guionista y comunicador gallego Pepo Suevos llega este fin de semana a Vigo de la mano de la Asociación Vecinal de Teis con un monólogo en el Auditorio del Centro Cívico el sábado 11 de marzo a las 20.00 horas.

Pepo Suevos, que llega a Teis con su monólogo "A Caída" —"improvisación 100%", garantiza— no solo es popular por sus actuaciones humorísticas, sino también por sus participaciones en la gran pantalla en series como "Fariña"; en la premiada película "As Bestas".

"No hay guión, no hay límites, no hay reglas. Risas si.... muchas", promociona en el cartel de su espectáculo con el que llega a Teis.

Las entradas pueden adquirirse en el local social de la Asociación de Vecinos de Teis. El precio para los socios es de 7 euros. El coste para los no socios si se adquiere de forma anticipada, de 10 euros; y el día de la función en taquilla, de 12.