José Mota, Florentino Fernández y Santiago Segura suben esta tarde al escenario del Auditorio Mar de Vigo con “El sentido del humor”, un espectáculo en el que los tres cómicos reflexionan sobre lo que nos hace reír. Con entradas desde 25 euros, actúan por indivualmente, por parejas y los tres juntos con el único objetivo de despertar las carcajadas.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 18.00 horas. Entradas desde 25 euros.

Actos

Cuentacuentos en inglés

Con una pequeña actividad manual relacionada con las emociones en la que trabajarán los valores que se representan en el cuento “Pinocho”.

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6) a las 12.00 horas. Actividad gratuita con inscripción previa (886120445).

Cañaveral Kids

Taller de teatro infantil con raquel_mividaentretelas.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6) a las 12.00 horas. Entrada gratuita.

Campaña informativa

Unificación Comunista de España explicará sus principales campañas así como los proyectos de medios de comunicación que impulsan.

Farola de Urzáiz, durante el día.

Sesión de cuentos

Jessica Rodríguez relatará su obra “Péugo, o calcetín melenudo”.

Fnac Vigo (Vialia Centro Comercial) a las 12.30 horas.

Presentación de libro

Ignacio Pato presenta “Grada popular: ocho aficiones que animan a la contra” acompañado por el periodista deportivo Víctor López.

Galería Maraca (Doctor Cadaval, 12) a las 12.30 horas.

BUENAS TARDES, AMIGOS DE VIGO.



Recordad que mañana, a las 12:30h, @ipatolorente presentará 𝐆𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐏𝐎𝐏𝐔𝐋𝐀𝐑 en la Galería Maraca, acompañado de @victorsaians.



Así que anulad todos vuestros planes que ya sabéis qué hacer este sábado.

Talleres infantiles

Relacionados con las exposiciones del museo, con dos turnos, el primero para niños de 3 a 6 años y el segundo, para menores de 7 a 12.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 12.30 y de 12.30 a 14.00 horas. Actividad gratuita con inscripción previa.

Actividades Museo do Mar

Por la mañana, taller familiar “Un mar de caretas” para familias con niños de 5 a 8 años que conocerán las especies que viven en la ría y elaborarán una careta de carnaval y, por la tarde, visita guiada por el recinto.

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160) a las 11.30 y 17.30 horas. Actividades gratuitas con la entrada al museo y reserva previa (986247750).

Baixo os nosos pés

Visita guiada por la salina para conocer uno de los vestigios romanos más importantes de Vigo y su comarca.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23) a las 12.00 horas. Actividad gratuita con inscripción previa (986247750).

Entroido en Bembrive

Desfile de comparsas por la tarde desde Troncais hasta el torreiro da Ponte y verbena, baile y concurso de disfraces para adultos por la noche.

Salida del desfile a las 17.00 y verbena desde las 22.30 horas.

Enterro da Rincha en Bouzas

Empieza con el velatorio en la Alameda, sigue con la salida del entierro (17.30), la lectura del testamento en la playa (18.00) y el último adiós en el barco fúnebre de la Asociación de Mariñeiros Tradicionais (18.30), toco acompañado por la charanga Trébede.

A partir de las 17.00 horas desde la Alameda.

Presentación Eira dos Moitos

Presentación del colectivo de acción artística rural con sesión dj The Engineer, manifiesto fundacional, inauguración instalación Casa das Augas y de la exposición de fotos “Brado” de Diosquetefixo, concierto de Peter Ennj (18.00), cortometraje “No nome do amor” de Xabier Mailán (18.45), performance “Ulla” de Aida Cobas (19.30), concierto Xmai ip Phykos (20.00) y fin con Dj The Engineer (20.30).

RíoLagares (Falperra, 16) desde las 17.00 horas.

Micro abierto de poesía crítico y diverso

Espacio abierto para la poesía organizado por Cerimonia de Gaivotas.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco, 21) a las 22.00 horas. Entrada libre.

Música

A Homenaxe

A Buxaina organiza, junto al CRAC Coruxo este acto en homenaje a los gaiteiros Marcelino Vázquez Fernández, el clarinetista Pepe Taboada Sánchez y las gaiteiras del grupo Meniñas de Saudade de Ribadeo con las actuaciones de Os Melidaos, Cántigas e Frores de Lugo y Xistra de Coruxo.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 horas. Entradas a 5-7 euros.

Andrés Suárez

El cantante firma ejemplares de su noveno trabajo, “Viaje de ida y vuelta”, después de tocar algunas de sus canciones en directo.

Fnac Vigo (Vialia Centro Comercial) a las 19.00 horas.

Ey, supongo estarás bien, por aquí todo INCREÍBLE porque @andressuareztwi viene de visita a Vigo y A Coruña el 25/2 para presentar 'Viaje de vida y vuelta'. ¡Apunta horarios!

Cosquillas

Tributo musical al grupo Cantajuegos.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3) a las 17.00 horas. Entradas desde 10 euros.

Sueño de Calíope y Navia Jazz Orchestra

En concierto.

Centro Cultural Emilio Crespo de Navia (Bravo, 5) a las 19.30 horas. Entrada gratuita.

Mounqup

Con su mezcla de jazz y música electrónica en un concierto del ciclo #OnTheRadar SonEstrella Galicia.

Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30) a las 21.00 horas. Entradas a 10-12 euros.

Orisel Gaspar y Pedro Román

Presentan “Paren el tren”, con canción de autor y poética propia en un concierto íntimo.

Café Uf Negra Sombra (Pracer, 19) a las 21.00 horas. Entradas a 8 euros.

Molsom

Sesión en acústico con los temas de su último disco, “Zanahorias”.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Martin Rigz Group y Marta Mera

Fiesta swing.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas.Entradas a 15 euros.

Prado

El cantautor David Prado presenta su ep “Faro de luz” con seis temas de ritmos latinos o pop, entre otros.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 22.00 horas. Entradas a 12 euros.

La Supersonic

Versiones en directo.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas. Reservas en 630638154

Skarajazz

Versiones de funky, soul, swing, bossa, jazz y ska.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 5 euros.

El Pelotón de los Torpes

Con su concierto “Se ruega silencio”.

Maui Samil (avenida de Samil, 43) a las 23.00 horas. Entrada libre.

Cañaveral dj & cocktail

Con ElcesarDj y Agus Flair Cocktail.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6) desde las 23.00 horas. Entrada gratuita.

Dj Frank

Éxitos en inglés y español de las décadas de los 70, 80 y 90.

Bar Tipo X (Real, 21) desde las 23.30 horas.

Teatro

“Sexpiertos”

Obra de Tanttaka Teatroa sobre una historia de dos amigos, un periodista con parálisis cerebral y una vendedora de caramelos.

Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

“Libre como os paxaros”

Teatro do Atlántico presenta esta obra sobre Rosalía de Castro protagonizada por María Barcala.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Sin la soga al cuello”

Ensalle y Gonzalo Cunill presentan esta pieza basada en textos del propio Cunill escritos durante la pandemia.

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas desde 10 euros.

Teatro Gorrilla

Ainhoa Linaza presenta una pieza de danza que fusiona flamenco, danza contemporánea, teatro, texto y lenguaje académico.