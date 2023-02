La agenda cultural y de ocio en Galicia para el último fin de semana de febrero trae "festa rachada" en Cuntis, conciertos en diferentes ciudades, espectáculos infantiles y los últimos coletazos del Entroido 2023 en varias localidades de la comunidad gallega como Nigrán, Chapela o Celanova.

Si estás sin planes para el fin de semana, apunta. Te proponemos un listado de actividades programadas en la comunidad gallega para el viernes, sábado y domingo:

Lacón, Los Secretos y mucho más en Cuntis

Cuntis celebra este fin de semana la XXIV Festa do Lacón con Grelos. Y lo hace con un extenso programa de actividades más allá de la degustación gastronómica. Uno de los platos fuertes se servirá el sábado con el concierto de Los Secretos a las 22.00 horas (entradas a 10 euros en este enlace).

Pero también habrá actividades en Cuntis el viernes y el domingo. Muestras de encaixe, camelias, miel o trajes tradicionales; multitud de actuaciones musicales de calle (guateque incluido) o teatro y atracciones infantiles, entre otras propuestas. Puedes consultar la programación completa en este enlace o en el cartel bajo estas líneas:

Un Goya en VigoCultura

La programación de VigoCultura 2023 continúa este fin de semana con dos espectáculos. Uno para adultos, que trae a Vigo a Telmo Irureta, ganador del Goya a mejor actor revelación (viernes y sábado); y otro infantil (domingo).

Viernes y sábado a las 20.00 horas: "Sexpiertos", en el auditorio de Praza do Rei (entradas en este enlace).

Domingo a las 18.00 horas: "Divertimentos" (teatro circo danza infantil) en el auditorio de Praza do Rei (entradas en este enlace).

Últimos coletazos del Entroido

Aunque el fin de semana del grande del Entroido en Galicia ya se celebró, en varias localidades todavía organizarán actividades y desfiles de carnaval este fin de semana. Es el caso, por ejemplo, de Chapela, Nigrán o Celanova, entre otras.

Programa de Chapela

Programa de Nigrán

Programa Celanova

Concierto de Depedro

Jairo Zabala (Depedro) actúa este fin de semana en Ferrol dentro de su tour "Máquina de Piedad".

Sábado 25 de febrero en el Auditorio Municipal de Ferrol a las 21.00 horas (entradas en este enlace).

Ana Moura en Vigo

Ana Moura, a famosa fadista de Santarém que cantou con Prince, os Rolling Stones, Caetano Veloso ou Gilberto Gil, chega este 24 de febreiro a Vigo co seu novo traballo, Casa Guilhermina, para ofrecer un concerto no Auditorio Mar de Vigo dentro do ciclo patrocinado polo Xacobeo “Suseia et Ultreia, Pobos, Linguas, Tribos”.

Viernes 24 de febrero a las 21.00 horas en el Auditorio Mar de Vigo (entradas en este enlace).

Festival infantil Núbebes en Pontevedra

De la mano de las 12 compañías invitadas, el Festival Núbebes de Pontevedra volverá a ser “un espacio para la alegría, la reflexión y el aprendizaje lúdico”. Arranca este fin de semana con varias actuaciones:

Puedes adquirir las entradas en este enlace.

Tributo a Pucho Boedo en Ourense

Ourense acoge este viernes un tributo a Pucho Boedo de la Big Band Burgas y José Antonio Alvar.

Viernes 24 de febrero en el Teatro Principal de Ourense a las 20.30 horas.

Tributo a Cantajuegos en Vigo

El grupo Cosquillas llega este fin de semana a Vigo con su tributo a Cantajuegos.