El gran desfile del Carnaval de Vigo 2023 regresa a su recorrido habitual. El colorido pasacalles regresa al eje García Barbón-Policarpo Sanz-Porta do Sol.

El año pasado, debido a las obras en Porta do Sol, el desfile se realizó desde Praza de América por la calle Camelias. En 2021 no se pudo realizar por la pandemia del coronavirus. Y, el último que discurrió por el mismo eje que este año, fue el del Entroido 2020. Este año también regresará a Porta do Sol la fiesta de La Reconquista.

Día y hora

El desfile de carnaval de Vigo será hoy sábado 18 de febrero. Las carrozas comenzarán a montarse a partir de las 17.00 horas en García Barbón (entre las rotondas de Julián Estévez e Isaac Peral). El desfile arrancará a las 18.00 horas y llegará hasta Policarpo Sanz.