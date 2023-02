Matarile aterra en Vigo de novo na Sala Ártika con nova obra, “Pussy Cake”. Desta vez, con Baltasar Patiño na dirección dunha obra de teatro galego na que a performance comanda gran parte da arte sobre o palco.

A obra –que pode verse hoxe a partir das oito da tarde e mañá á mesma hora– chega con polémica tras unha das actrices primixenias apearse do proxecto. A intérprete publicaba esta semana unha carta na Erreguete.gal explicando a súa saída e sinalando que era crítica coa visión do director.

Andrea Dunia, unha das actrices actuais xunto a Raquel Esteller e Alejandra Balboa, explica que “é unha obra pouco convencional, que ten un componente performativo moi alto e cun nivel de implicación e exposición pola nosa parte moi alto. Ademais é unha explosión sonora e lumínica”.

"Toca aspectos escuros da sociedade"

Respecto da implicación, aclara Alejandra Balboa que “os discursos son moi persoais desde o punto de vista das integrantes, dos corpos que están en escena”. Recoñece que “toca aspectos escuros da sociedade”.

Eses puntos escuros se entrecruzan entre e sobre o cuerpo da muller. “Traballamos en aberto cunha exposición moi grande e ese proceso é exposto mentres o levamos a cabo. Aí somos moi fráxiles pero estamos ao servizo da creación pero non ao servizo da creación doutros senón da nosa”, sinala Andrea Dunia.

A peza –que inclúe danza con coreografías de Nuria Sotelo e Rut Balbís– tivo como punto de partida a obrada fotógrafa Francesca Woodman, considerada a precursora poética do selfie pero inclúe tamén unha reflexión sobre as Cam Girl, as mulleres que se ispen fronte a unha cámara para retransmitilo e cobrar por iso.

“Do estímulo ata o resultado hai distancias. Non son cam girl nin tiven experiencia co porno. Entón penso en que se abre en min a partir deses estímulos. A forma na que teño de moverme e expresarme non é unha representación diso senón que iso crea un ambiente, unha atmósfera que non ten relación directa co que expreso”, sinala Alejandra Balboa.

Dunia explica que “empeza a debuxarse un personaxe cunha máscara para despois non haber personaxes. É todo máis híbrido. Tes actantes que somos nós”.