Este viernes 17 de febrero arrancan los platos fuertes del Entroido en Galicia 2023. En el área de Vigo son multitud de municipios los que organizan actividades y desfiles. Y en todo Galicia hay programados hasta diez conciertos gratis y al aire libre.

Si no te quieres perder ningún desfile, toma nota. A continuación puedes consultar la programación de doce de los Carnavales organizados en Vigo y su área.

Vigo

El Entroido 2023 en Vigo arrancará el viernes 17 de febrero con dos platos fuertes: la Entronización do Meco y el concierto gratis de Tanxugueiras.

El gran desfile de comparsas será el sábado 18 de febrero a las 18.00 horas. Por la noche habrá también concierto gratis de Xisco Feijóo. Hasta el miércoles 22 de febrero habrá también pasacalles, concurso de disfraces o la tradicional quema del Meco y la comitiva fúnebre. Puedes consultar toda la programación día a día en el enlace bajo estas líneas:

Redondela y Chapela

Redondela comienza el carnaval el sábado 18 de febrero con la primera gran fiesta en el Campo de la Feria y un tributo a Queen. El gran desfile de Carnaval de Redondela será el martes 21 de febrero.

En Chapela, la comitiva del Enterro do Berete será el 25 de febrero. Puedes consultar la programación completa en la imagen sobre estas líneas.

Cobres

Las parroquias de San Adrián y Santa Cristina de Cobres (Vilaboa) celebrarán la fiesta del Entroido 2023, declarada de Interés Turístico de Galicia, entre el 18 y el 21 de febrero.

Habrá música, juegos populares, concursos de disfraces y un largo etcétera de actividades. Puedes consultar el programa completo en el cartel sobre estas líneas.

Tui

Las dos celebraciones principales del Entroido en Tui se celebrarán el martes 21 de febrero, con el tradicional desfile de comparsas; y el domingo 26 de febrero, con el Enterro do Bacallau.

Salceda

Uno de los centros neurálgicos del Entroido de la provincia de Pontevedra ha desvelado su programación de Carnaval: Salceda cuenta los días para dar comienzo a la que, según palabras del concejal de Cultura, Álex Rodríguez, “es la fiesta más bonita del año”. Lo hace con más ganas que nunca, pues, tras la pandemia, el Concello recupera sus habituales tres desfiles: el infantil, que el año pasado no se pudo celebrar; el institucional y el que disputan los barrios de A Feira y Castro Barreiro. Tres citas que, junto al Rancho de Entroido, convierten a Salceda en capital del Carnaval.

Puedes consultar la programación completa en este enlace.

O Porriño

Porriño ya tiene todo listo para celebrar y disfrutar del Carnaval. Tras las dos últimas ediciones marcadas por las restricciones, este año se retoma la fiesta con una celebración multitudinaria que llenará las calles de color, música y humor. En este sentido destacan los dos desfiles que congregarán a 14 comparsas con 1.400 participantes el sábado 18 y el martes 21.

Puedes consultar la programación completa del Entroido de O Porriño en este enlace.

Mos

Os actos comezarán o venres 17 de febreiro, cunha festa nos exteriores do Pazo de Mos, continuará co desfile da tarde do domingo 19 en Sanguiñeda e rematará o luns 20 cunha festa infantil no multiusos das Pozas. Puedes consultar toda la programación en el enlace bajo estas líneas.

O Morrazo

CANGAS

La programación cultural se abre el viernes 17 con un concierto de Entroido del grupo musical Mornura, que rinde homenaje a la célebre comparsa Os Mariñeiros, que estuvo activa entre 1980 y 1990. Será a las 9 de la noche y Mornura interpretará una selección de sus canciones, e incluso recupera el estandarte que la identificaba. Puedes consultar la programación completa en este enlace.

MOAÑA

El calendario incluye ocho días de fiesta y hasta una docena de festivales en los que escuchar las letras satíricas. Los actos comienzan el sábado 18 de febrero a las 17.30 horas con un pregón, en la carpa de la Alameda, a cargo del vecino Guillermo Santomé, que representa a la perfección el espíritu del carnaval moañés y, año tras año, sorprende con sus trabajados e ingeniosos disfraces. A las 19.30 horas las comparsas actúan en la Casa da Cultura de Berducedo y a las 23.30 horas habrá fiesta en la carpa con el grupo La Yuca Funk y un Dj. Puedes consultar la programación completa en el enlace bajo estas líneas.

BUEU

Un Entroido “de todos e para todos”. Así presentou o Concello de Bueu e os colectivos implicados a programación do entroido, unha troula que arranca o 18 de febreiro e que se vai prolongar ata o 3 de marzo. Puedes consultar la programación completa en el enlace bajo estas líneas.

MARÍN

El Entroido en Marín dará comienzo el viernes 17 de febrero a partir de las 21 horas con los Cantos de Taberna por la localidad, una divertida actividad organiza en colaboración con Os Saljariteiros. Puedes consultar la programación completa del resto de actividades en este enlace.