En tiempos hiperacelerados, nueve años son una eternidad. Suficientes para vivir una pandemia mundial y la primera guerra en suelo europeo en décadas, por ejemplo. Más que de sobra, también, para que un género pase del subsuelo a los altares de lo comercial. Es lo que ha ocurrido con eso que se ha englobado bajo la etiqueta de 'música urbana'.

Corría 2014 cuando un grupo de colegas de Vigo decidieron montar una fiesta en la que sonase esa música extraña, que no era ni rap ni electrónica y que rompía los cánones melódicos y rítmicos imperantes. Habría solo un par de ellas así en España. Le llamaron Overdose y, desde entonces, el trap, fundido con el reggaeton, se ha convertido en puro mainstream. Sin embargo, aquellos chavales han mantenido su espíritu punk. Para celebrar el noveno aniversario del club han invitado a Cecilio G., uno de esos artistas que también han optado por surcar los márgenes.

El cantante catalán, uno de los iniciadores del estilo en España y protagonista de recurrentes polémicas, actuará este viernes en la sala Malatesta de Santiago y al día siguiente en la Molotov de Vigo. Ambas citas comienzan a las 00:00, con las entradas anticipadas a 10 euros en woutick.es y a 13 en taquilla. En la fecha compostelana le acompañarán YNGZ y Virusk; en la viguesa estarán Wabii, Exit1 y Yung Voidy.

También actuará en las dos fiestas Kaixo, uno de los aquellos chavales que impulsó Overdose y que hoy comanda la Molotov. El vigués, últimamente más activo con Youcanthide que con su proyecto personal, resume en una frase la filosofía de estos eventos: "El 'pogo' se respeta". Es decir, esa manifestación de baile visceral, importada del punk y del metal, sigue siendo el corazón de las fiestas, aunque ahora, admite, el que la música urbana sea de éxito masivo también ha cambiado el comportamiento de los asistentes.

En estos momentos, comenta Kaixo, los chavales van esperando escuchar la última de Bad Gyal o de Rosalía, cuando "antes era todo macarrada". Así que, aún manteniendo la esencia de aquel visceral rap de Memphis, toca modular la elección de temas. También la aparición de TikTok y su curiosa forma de poner de moda canciones de otras épocas tiene su influencia. "Le puedes poner una canción de Linkin Park o de t.A.T.u. [que volvió a la palestra en esa red social] y la cantan como una de Rauw Alejandro", apunta Kaixo, que remacha: "Tienes que ir adaptándote y entender a cada generación".

Eso sí, la experiencia de estos años le indica que las tendencias son cíclicas y que acabará volviendo la versión más salvaje del 'pogo'. También el paso del tiempo le ha servido para observar como el "ultracapitalismo" lo devora casi todo a su paso, como algo que nace siendo minoritario se va convirtiendo en un producto de masas. "Parece que no puedes ponerte límites, que siempre tienes que crecer. Pues no, yo me conformo. Si creces sin parar luego llegan cosas que juegan en tu contra, incluso que te pueden joder la vida. Buscar otras formas es importante, tener los pies en la tierra". Entre la tierra y el 'pogo'.