A música galega recibe nova aportación. A agrupación Sinestesia vén de publicar novo disco: “Na marxe”. O seu cantante explica que “somos un grupo que facemos música á marxe, fóra dun etiqueta concreta. É unha actitude artística porque o disco está a cabalo de varios xéneros”, explica Tomás Porteiro, voceiro da banda que comeza a súa xira en Compostela hoxe venres na sala Riquela, para parar en Cambados no Krazzy Kray o domingo 5 de marzo e o 29 de abril en Boiro, na Pousada da Galixia Imaxinaria.

En canto ás letras, sinala que parten do seu entorno e das historias dos amigos ou de observar o entorno sen que quede na anécdota para darlle un “sentido universal”, confesa o letrista da banda.

O disco comeza co tema “Descolocado corazón” para rematar con “Recolocado corazón” como establecendo un círculo. “Ao principio, sinala Tomás, era un exercicio estético de cambiar unha letra para obter dous verbos mentras no musical se cambia ao pasar dunha harmonía menor a outra maior para levarnos nunha canción á tristura ou ansiedade para noutra parar na esperanza. É como que a alegría e a tristeza nacen do mesmo lugar”.

En canto á presenza de dous temas en galego, fronte ao anterior disco no que cantaban todo en castelán, Tomás confesa que naceu nun ambiente castelanofalante na súa familia. O tempo foime levando a falar galego. Paréceme importante que un grupo axude a normalizar a lingua. É sano que un castelán falante decida facer cancións en galego. Nós levámolo como algo natural. A realidade do grupo é bilingüe”.

Sonoridades pop pero con influencias do jazz preséntanse nas cancións nas que experimentaron cos timbres das voces. “Non nos saiu un disco ultraexperimental pero si levamos uns temas máis alá do enfoque convencional, metendo elementos de percusión como a lata de pementón pero tamén os sintetizadores”, describe Porteiro.

“Nas cancións ás veces escondemos os estribillos, o que agocha influencias. Temos influencia rock pero explorando as marxes buscamos un punto incómodo nas cancións”, engade.

Un dos temas é “Imaginar, cun toque jazzeiro que cantan con Antía Muíño. “Foi unha cousa fantástica porque desde que a gravamos Antía convertiuse nunha estrela”, conclúe.