La carta que escribió un niño que sufrió durante largo tiempo el maltrato y persecución de sus compañeros de colegio (bullying) desencadenó tal efecto en Gustavo del Río que escribió la pieza teatral “Mosca”. En este caso, la obra de teatro gallego no busca concienciar a niños sino más bien a adultos sobre el bullying. La compañía Ártika ha decidido ponerla sobre las tablas: será mañana sábado y pasado domingo en su sala homónima en Vigo para un público a partir de doce años.

Desde la butaca, viendo el ensayo, es tal el grado de dureza de la historia que cuando el actor y dos actrices que la ponen en escena paran, una no es capaz de reaccionar ante el encendido de las luces. Imposible que no remueva por dentro y que no haga reflexionar, especialmente si se tienen niños pequeños.

“É moi forte, si, pero está pensada para adultos e para campañas escolares en institutos”, señala el elenco formado por Fernanda Barrio, Martín Maez y Rocío Salgado.

Fernanda Barrio explica que “temos como obxectivo falar de cousas que teñan interese social. Atopamos este texto, falamos con el para facelo e aceptou e mesmo nos dirixiu”. “É un tema que o temos todos os días nas noticias, nas plataformas pero estase normalizando e non debería ser así. Nós somos profesores na nosa escola de teatro e vemos que persoas poderían acabar dun lado ou doutro e hai que loitar contra iso”, señala Rocío Salgado.

Para construir la historia desde la interpretación, se han basado en testimonios de víctimas y de padres cuyos hijos han sufrido la persecución y agresión por parte de sus pares.

El protagonista es Pedro, un niño de 10 años que recibe palizas e insultos de sus compañeros. A medida que avanza la pieza descubrimos también el peso de la cuestión de género en las agresiones. “Los niños no saben cómo gestionar cuando algo se sale la sexualidad fuera de la normativa. Eso nos obliga a tratar el tema”, señala la compañía. “É unha obra sobre descubrirse a un mesmo e como te ven os demais e como se ve o neno desde dentro da peza”, indica Martín Maez.

Uno de los puntos destacados es cómo ponen en escena el personaje de Pedro: con una silla escolar vacía a la que se dirigen los padres y el profesorado hablando.

Por supuesto, hay crítica al sistema. “Queremos abarcar tanto que todo se queda na teoría”, señala una de las actrices, para otra lamentar que es el propio sistema el que no da herramientas al profesorado para la resolución de estos graves conflictos. “Quedámonos nun protocolo e isto sen particularizalo en cada caso, non serve. Pero entendemos que nos centros educativos non están preparados para estas cousas, non saben como solucionalo. A coletilla ‘é cousa de nenos’ pode tapar un problema maior”.