Vigocultura sigue con Magia en la manga, que presenta “The best magic trick in the world”. Con el ilusionista Carlos Tomico convertido en el alocado mago Charles Murno, propone un viaje alrededor del mundo para descubrir nuevas maneras de hacer magia y la importancia de conocer y valorar otras culturas. Es un espectáculo en inglés en el que el público utilizará el idioma de manera natural y lúdica.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei) a las 18.00 horas. Entradas a 5 euros.

Actos

Recorrido por los humedales del río Lagares y A Bouza

Actividad para toda la familia organizada por la Concellería de Medio Ambiente de Vigo con recorrido interpretado por los humedales del Lagares y A Bouza con salida a las 9.30 desde este último punto para ir en autobús gratuito hasta la Xunqueira do Lagares donde empezará el trayecto hasta llegar a la Bouza donde habrá también juegos medioambientales y lúdicos sobre las 11.00 horas.

Salida a las 9.30 desde A Bouza (punto de encuentro en la entrada del parque por la calle Padre Seixas) con inscripción previa.

Visitas guiadas

Recorrido guiado “Un paseo polo mar”, para familias con niños a partir de 8 años de edad, que permite conocer la historia marinera de Galicia y la importancia del mar como recurso natural en una actividad estable de todos los domingos de febrero y también los sábados por la tarde.

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160) a las 11.30 y 17.30 horas. Actividades con entrada al museo y reserva previa necesaria (986247750).

Baixo os nosos pés

Visita guiada por las salinas romanas más importantes del entorno que permite descubrir la importante industria desarrollada en la ciudad durante la época romana. Es una actividad que se repite todos los sábados y domingos del mes de febrero, entre otras actividades.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21), a las 12.00 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986247750).

Música

System Exclusive

El dúo californiano presenta su primer trabajo de estudio, titulado con el nombre del grupo, con sonido s que van desde el garage rock a la psicodelia y al pop.

Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30) a las 21.00 horas. Entradas a 10-12 euros.

The Cunha Brothers

Nueva sesión vermú con la voz de Alberto y la guitarra de Andrés.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) desde las 12.30 horas. Reservas en el teléfono 639455102.

Al Andalus Baile Social

Con sevillanas y rumbas para disfrutar bailando.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61), de 19.30 a 22.00 horas Entrada gratuita.

Teatro

“Mi año favorito”

Segunda y última ocasión para ver esta versión “en vivos y en directo” del podcast que protagonizan Dani Rovira y Arturo González-Campos, en el que ofrecen un viaje a través de la comedia y lleno de humor por los acontecimientos más destacados durante el último año en la ciudad que visitan.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 18.30 horas. Entradas a partir de 20 euros.

Ángeles Goás

Protagoniza con su monólogo de historias teñidas de realidad y fantasía la segunda jornada de la IX Mostra da Oralidade “Por boca de muller”.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 19.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

“La oficina. Burocráticamente divertida”

El grupo Desfeita Teatro cierra el VII Festival de Teatro Domingos de San Amaro con esta obra en la que la recaudación será para la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple.

SCD Atlántida de Matamá (Canteiros, 53) a las 19.00 horas. Taquilla inversa.

“Amalia y el río”

Teatro Guirirai cuenta, por última vez este fin de semana, la historia de Amalia desde 1942 a 1964, cuando se queda viuda y con ocho hijos emigra a Barcelona.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Instrucciones para mejorar la vida”

Último día para ver la pieza en la que la Compañía Nómada y Provisional Danza unen a cuatro veteranos bailarines y coreógrafos sobre el escenario.

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas desde 10 euros.

Exposiciones

“Vanguardias”

Exposición inmersiva de la productora Art Apart que plantea una inmersión total en la obra de los artistas más relevantes de la vanguardia europea de principios del siglo XX a través de imágenes en movimiento, música y doce pantallas gigantes.

Auditorio Mar de Vigo (avenida de Beiramar, 59), de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Entradas desde 7-8 euros (hay bonos familiares).

“Processi 148”

Último día para visitar la exposición que reúne la obra realizada por los 21 artistas residentes en la Academia de España en Roma dentro de su programa anual de bolsas de producción y residencia artística, con propuestas de arte figurativo, tecnología multimedia, fotografía, danza, cine, novela gráfica, moda o gastronomía. El espacio también acoge hasta finales de mes la muestra “Francisco Leiro. O antropomórfico”, con esculturas del artista cambadés.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Un poema para Laxeiro. José M. Barreiro y Antón Pulido”

Proyecto comisariado por Xosé Antón Castro en el que ambos artistas dialogan desde posiciones diferentes, uno desde la figuración o otro desde la abstracción, confluyendo en la gestualidad y el colorismo que define el trabajo de ambos creadores.