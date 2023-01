La legendaria banda de rock progresivo Jethro Tull se suma al calendario de conciertos de estrellas internacionales en Vigo en el que ya está confirmado Steve Vai y en el que suenan con fuerza en Balaídos Guns N'Roses y, como adelantó hoy FARO DE VIGO, también Harry Styles.

Jethro Tull actuará en el Auditorio Mar de Vigo el 27 de mayo a las 20.00 horas. Su concierto en la ciudad olívica (el año pasado actuó en Oporto) se enmarca dentro de su gira internacional en la que presentarán “RökFlöte”, su nuevo disco, que saldrá a la luz el día 21 de abril. Se trata de un álbum inspirado en los dioses de la mitología nórdica que sirve como homenaje a la flauta, instrumento característico de la banda.

Jethro Tull irrumpieron en los años 60 con un sonido nuevo e irresistible que supuso un gran impacto global. A comienzos de 1968, un grupo de músicos británicos que compartían su pasión por el blues y otras formas musicales decidieron reunirse y conquistar al público de diferentes pubs y clubes del sur de Inglaterra.

Entradas

Las entradas para el concierto de Jethro Tull en Vigo ya están a la venta desde 35 euros.

Con varios éxitos de ventas y crítica, como los clásicos 'Thick as a brick', 'A passion play', 'War child' o 'Songs from the wood' y dos docenas de álbumes, Jethro Tull ha forjado una identidad única desde su creación en 1968. En estas cinco décadas, han probado varios estilos, desde el blues-rock hasta el jazz fusión, pasando por el folk, el heavy e incluso la música clásica. Así surge su propia visión de lo que se conoce como rock progresivo o rock sinfónico, corriente de la que son uno de los exponentes.

El grupo - que actualmente está formado por Ian Anderson y músicos como el bajista David Goodier, el teclista John O'Hara, el baterista Scott Hammond y el guitarrista Joe Parrish- sigue en activo. El año pasado lanzó el album 'The zealot gene'.