Ramón Nicolás presenta “Francisco Fernández del Riego. Vida e obra dun obreiro do galeguismo”, una biografía divulgativa del autor al que se dedica el Día das Letras Galegas 2023 e permite entender que sucedeu no galeguismo e na cultura galega do século XX. Estará acompañado por Xesús Alonso Montero (profesor e integrante RAG), Marián Vidal (bibliotecaria Fundación Penzol) y Fran Alonso (director de Xerais).

Librería Cartabón (Urzáiz, 125) a las 20.00 horas.

Actos

Debate “Onde estamos as mulleres na arte”

Abre la música de cuerda del Ensamble Verxel con danza para seguir con la primera mesa de debate, “Onde están as mulleres nos museos?” e, tras unha pausa, seguir coa segunda, sobre la situación de las artistas en Galicia tras acabar su formación en Bellas Artes. Cierra una nueva intervención del Ensemble Verxel.

Sede Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17), de 17.00 a 20.30 horas. Actividad gratuita con confirmación de asistencia en participa.cultura@depo.es.

Círculo de silencio

La Rede Social Galicia Sur convoca un nuevo círculo de silencio en solidaridad con las personas migrantes y refugiadas con el objetivo de denunciar las trabas administrativas y sociales que sufren.

Praza América a las 20.00 horas.

Pista de hielo y karts

Espacio para patinar sobre hielo y circuito de karts para todas las edades.

Aparcamiento de Samil (junto polideportivo), de 16.30 a 22.00 horas. Precio: 7 euros (bonos a 5 euros para familias numerosas).

Música

Grima

Concierto de la banda de black metal atmosférico con tintes folk, que tocará acompañada por Perennial Isolation.

Transylvania Metal Pub (Rogelio Abalde, 16) a las 20.00 horas. Entradas a 18-22 euros.

Exposiciones

“Un poema para Laxeiro. José M. Barreiro y Antón Pulido”

Proyecto comisariado por Xosé Antón Castro en el que ambos artistas dialogan desde posiciones diferentes, uno desde la figuración o otro desde la abstracción, confluyendo en la gestualidad y también en el colorismo que define el trabajo de ambos creadores.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00 horas.

“Vanguardias”

Exposición inmersiva organizada por la productora Art Apart que plantea a los visitantes una inmersión total en la obra de los artistas más relevantes de la vanguardia europea de principios del siglo XX a través de imágenes en movimiento, música y doce pantallas gigantes.

Auditorio Mar de Vigo (avenida de Beiramar, 59), de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Entradas desde 7-8 euros (hay bonos familiares)

“40º aniversario Amnistía Internacional”

Exposición de fotografía y documentación que recorre las actividades en defensa de los Derechos Humanos realizados por Amnistía Internacional durante sus cuarenta años de historia en Vigo.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 18.00 a 21.00 horas.

“Obras de Capa”

Exposición con obras de la artista plástica angoleña Erika Jâmece en un proyecto que nació de la idea original de representar en la portada de la revista “Descendências Magazine” doce cuadros a lo largo de doce meses de ediciones y que fue dedicado en 2021 a la obra de esta creadora. Estará abierta hasta finales de mes.