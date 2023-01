El Teatro Salesianos acoge esta tarde una doble función del musical “Galiza moura” a beneficio de DisCamino. La obra de Manuel Risco une realidad y magia en un espectáculo musical novedoso en el que interpretación, danza, literatura y música convergen con las leyendas de Galicia. Así, célebres personajes de la mitología gallega cobrarán vida sobre el escenario.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3) a las 19.00 y 21.00 horas. Entradas a 15 euros.

Actos

Cuentacuentos

Guías del parque nacional relatan “Martiño, o corvo mariño” sobre un ave que encontró su lugar en las islas en una actividad recomendada para niños de 4 a 8 años.

Centro de Visitantes Parque Nacional das Illas Atlánticas (Palma, 4) a las 12.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Visita Reyes Magos a Beade

Primero estará el cartero real recogiendo las cartas (15.30-16.30) para que los Reyes Magos realicen posteriormente un recorrido por los ocho barrios de la parroquia y acabar en el centro cultural (18.00) recibidos por la banda de cornetas, gaitas y tambores Ría de Vigo.

CSCR Beade (Coutada, 42) de 15.30 a 16.30, recorrido hasta la hora de la recepción, a las 18.00.

CEREIXA DE AUGA - PROGRAMACIÓN CULTURAL XANEIRO 2023 O 2023 é inagurado coa chegada do “Carteiro Real” e os “Reis... Posted by AVCU - CSCR de Beade on Wednesday, December 28, 2022

Nadal nos barrios

Doble sesión del programa municipal, primero con la actuación del payaso Popín seguido de la música en concierto de Skarajazz.

Praza Independencia (bajo carpa) a las 17.30 y a las 20.00 horas, respectivamente. Actividades gratuitas.

No Nadal, un conto

Nueva sesión del programa de organizado por el Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo con Fran Rei, quien contará “A historia de Brancaflor”.

Museo Verbum (Samil, 17) a las 17.30 horas. Actividad gratuita.

Firma de libros

Ledicia Costas y El Hematocrítico firman ejemplares de sus obras.

Librería Cartabón (Urzáiz, 125) a las 18.00 horas.

Encuentro con Olga Novo

Ateneo Atlántico organiza este encuentro con la autora Olga Novo quien recitará en su club de lectura algunos de sus poemas de “Feliz Idade”, obra maestra de la poesía gallega contemporánea.

Ateneo Atlántico (Doutor Cadaval, 17) a las 18.30 horas. Entrada libre.

La gran aventura del cuerpo humano

Exposición interactiva con propuestas visuales, manipulativas, creativas e innovadoras para conocer los secretos de la anatomía humana.

Carpa en Avenida de Castelao (junto rotonda “Alfageme”), de 17.00 a 20.00 horas. Entradas desde 7 euros.

¡🧠Conocerás los secretos de la anatomía humana a través de un viaje inmersivo en el que descubrirás lo que realmente esconde nuestra piel y el funcionamiento de la máquina más perfecta jamás creada!🫀 ✅ Vigo (Junto a Circo de Nadal) a partir del 6 de diciembre. 🎟️Entradas y horarios: www.laaventuradelcuerpohumano.com Posted by La Gran Aventura del Cuerpo Humano on Wednesday, November 23, 2022

Pista de hielo y karts

Espacio para patinar y conducir karts.

Aparcamiento Samil (junto polideportivo), de 11.00 a 22.30 horas. Entradas desde 5 euros.

Reyes Magos en El Corte Inglés

Recogen las cartas de los niños.

El Corte Inglés (marquesina Gran Vía), de 18.00 a 20.00 horas.

Nadal: animación rúas

Por el centro actuarán A.C. Sete Cuncas y No Colo do Vento mientras que en la Porta do Sol estará la Banda de Gaitas Charamuscas.

Zona centro y Porta do Sol a partir de las 19.30 horas.

Taller de meditación

Para aprender técnicas sencillas.

El Mensaje de Silo (Zaragoza, 24-entreplanta) a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Música

Diana Tarín y Alberto Conde

La cantante y el pianista presentan el proyecto “Corriente del golfo” y adelantan los temas del álbum, además de interpretar algunas versiones.

Vitruvia Café (Praza de Compostela, 5) a las 21.00 horas. Entradas desde 6 euros.

Homenaje a Mark Hollis

Proyección del concierto que dio Talk Talk en Suiza en 1986 en homenaje al que fue el cantante de la formación. Al acabar, desde las 23.00 horas, habrá sesión noche de Reyes con grandes éxitos en español e inglés.

Bar Tipo X (Real, 21) a partir de las 20.30 horas.

Teatro

“Inventio”

Espectáculo familiar que une danza, ilusionismo y artes circenses con humor, misterio y fantasía.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 17.00 horas. Entradas desde 15 euros.

“Estamos probando chistes”

Espectáculo de humor con Carla Mañas y David Suárez.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16) a las 22.30 horas. Entradas agotadas.

“Circo de Nadal”

Quince artistas como acróbatas, malabaristas, equilibristas y payasas unen la magia del circo con la Navidad en un espectáculo familiar.

Carpa en Avenida de Castelao (junto rotonda “Alfageme”) a las 17.00 horas. Entradas desde 15 euros.

Exposiciones

Concurso Belenes Abanca

Últimos días para ver la exposición integrada por los 40 belenes participantes en la 57ª edición del certamen con propuestas elaboradas con materiales originales y universos creativos nuevos.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 26), de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

“40º aniversario Amnistía Internacional”

Exposición de fotografía y documentación que recorre las actividades en defensa de los Derechos Humanos realizados por Amnistía Internacional en sus 40 años de historia en Vigo.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 18.00 a 21.00 horas.

“Francisco Leiro. O antropomórfico”

Exposición de Francisco Leiro donde revisa su obra de las últimas décadas con esculturas en granito, bronce y madera, maquetas y collages y que acaba de ser ampliada hasta el 26 de febrero.