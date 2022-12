La tradicional pelea en la cola virtual por hacerse con uno de los codiciados abonos de tres días para O Son do Camiño viene con novedades para 2023. Y es que para esta edición, a diferencia de las anteriores, los miles de fieles al festival tendrán que comprar sus entradas a ciegas. La organización del 'macroevento' que se celebrará los próximos 15, 16 y 17 de junio en el Monte do Gozo (Santiago de Compostela) pondrá mañana, miércoles 20, a la venta los abonos sin haber desvelado ningún artista de los que compondrán el cartel.

"Ya sabéis que todos los años se agotan en un par de horas, por eso, este cupo de abonos va especialmente dedicado a aquellos que peregrinan año tras año a O Son do Camiño, sea cual sea el cartel. No esperes al 'sold out', pues estas entradas serán limitadas", comunican desde el festival.

O Son do Camiño ha llamado a estas entradas "Abonos Fieis". La cola virtual se abrirá a las 13.00 horas y el precio de estos tickets para los tres días de festival empezará en 69 euros (más gastos de gestión) e irán subiendo de precio conforme se compren más abonos.

Una pequeña pista

Aunque no haya ningún artista ni grupo confirmado para la edición de 2023, la organización ha querido adelantar que se mantendrá el formato de la pasada edición con medio centenar de actuaciones distintas repartidas en tres escenarios.

Para promocionar la venta de los abonos a ciegas, O Son do Camiño ha puesto en marcha un sorteo a través de su perfil de Instagram de dos abonos dobles para la zona VIP.