Las actividades navideñas de Beade, integrada en la programación "Cereixa da aiga", empieza hoy a las 10.00 horas con un recorrido de la Rondalla do CSCR de Beade por la parroquia, entre los tramos que unen Materiales de Construcción Graciano Rodríguez S.L. hasta la Cafetería Berdy Coffe. Por la tarde tendrá lugar el I Encontro de Rondallas con las formaciones del CSCR de Beade, SCDR Helios de Bembrive y CCAR de Valladares, primero con pasacalles y luego con actuación (17.00). Al acabar, la programación se traslada al centro cultural donde tendrá lugar el Festival de Corais con la actuación de la Masa Coral do CSCR de Beade, la Coral Polifónica da AVCR San Mamede de Zamáns y el Coro Liceo de Navia.

Pasacalles por la mañana y por la tarde desde las 10.00 y 16.15 horas; actuación en el recinto de fiestas de Santa Ana a las 17.00 y concierto coral en el CSCR de Beade al terminar las rondallas.

Día Internacional dos Dereitos Humanos

Amnistía Internacional organiza un acto con partido de fútbol en el Arenal para trasladarse a Príncipe para recoger firmas y distribuir información.

Campo de fútbol Areal (frente al antiguo Rectorado) a las 11.00 horas y calle Príncipe media hora después.

Visita al acuario

Actividad didáctica para niños de 3 a 6 años, que podrán descubrir las especies que viven en el acuario.

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160) a las 11.30 horas. Actividad gratuita con entrada al museo y reserva (986247750).

Donación de sangre

Nueva oportunidad para donar sangre.

Centro Comercial Travesía (planta baja), de 10.00 a 15.00 horas.

Cuentacuentos

Bajo el título “Antón e o Apalpador”.

El Corte Inglés (librería-planta 5ª) a las 11.30 horas. Aforo limitado con inscripción en eventosvigo@elcorteingles.es

Música

XI Concurso de Corda Cidade de Vigo

Penúltima jornada del certamen, con las finales de violín, viola y chelo por la tarde.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23-O Castro), de 9.00 a 11.45 y de 12.30 a 13.50; y de 16.00 a 17.45 y de 18.30 a 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Mitic, el espectáculo

Los espectadores disfrutarán con versiones de temas rock y pop, como Queen, Bon Jovi, Tina Turner o The Beatles, entre otras, al ritmo de la gaita.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 21.00 horas. Entradas desde 15 euros.

King Kids

Concierto del grupo ganador de “A canción de Nadal 2021”.

Centro Comercial Vialia (Zona FoodCourt) a las 13.00 horas.

Conciertos corales

La Coral Polifónica Cidade de Vigo da Once actúa en el Casco Vello; Alborada de Cabral, Lira de San Miguel de Oia y Val do Fragoso en la asociación vecinal de Fragoso; San Mamede de Zamáns, Liceo de Navia y CSCR de Beade, en Beade; Coro Rociero en A Salgueira; Voces do Torreiro de Coia, Teis y Amadeus, en Teis, y Apóstol Santiago en los Jesuitas.

Basílica de Santa María, a las 11.45; Asociación de Veciños Val do Fragoso, a las 19.00; CSCR de Beade, a las 19.00; Iglesia Santa Lucía A Salgueira, a las 18.45; e iglesia parroquial de Teis y Colegio Apóstol Santiago, a las 20.00 horas.

Amador

Concierto de la Agrupación Musical do Rosal en la programación por el 120 aniversario de la Unión Musical de Valladares.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 20.00 horas.

Weak y Morgen

Punk rock de Madrid y HC melódico de A Coruña.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.00 horas. Entradas a 8 euros.

La Patrulla

Versiones de pop rock español de los 80 y 90, con temas clásicos de los 60 y 70, además de indie emblemático.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Nadie es Perfecto Blues Band

Ofrece su visión de clásicos de blues, funky, r&b o soul.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 6 euros.

Pablo Vila

Estilo musical propio, a medio camino entre el rock, el pop y la canción de autor.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 22.00 horas. Entradas a 8 euros.

Los jinetes del trópico

Concierto de su gira #GuatequeBeach.

Sala Molotov (Travesía de Santiago de Vigo, 1) a las 22.30 horas. Entradas desde 5 euros.

Teatro

Circo de Nadal

Espectáculo de circo, con acróbatas, malabaristas, equilibristas y payasas que cuentan una historia ambientada la Panificadora.

Carpa en Avenida de Castelao (junto rotonda Alfageme) a las 17.00 y 19.30 horas. Entradas desde 15 euros.

“A dous nichos de ti”

Porta Aberta presenta en doble sesión esta comedia de microteatro con Maite Ricart y Sonia González.

Café Uf (Pracer, 19) a las 19.30 y 20.30 horas. Taquilla inversa.

“Entrañas con patatas”

Los Informalls presentan por segundo día esta obra sobre una historia de amor particular.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Carne de canción”

Espectáculo de Laila Tafur en el que canta, baila y cuenta historias.

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

Exposiciones

Colectiva de Navidad

Exposición colectiva con obras de 22 artistas, que permanecerá abierta hasta el 13 de enero.

Galería Quadro (Fermín Penzol, 10). Inauguración a las 20.30 horas.

La Fábrica Mágica de Juguetes de Papá Noel

Más de 300 metros cuadrados y seis espacios temáticos con los que se podrá descubrir cómo Papá Noel consigue gestionar todas las cartas de deseos y repartir en una única noche todos los regalos por el mundo. Las reservas para las visitas guiadas están agotadas ya pero se podrá acceder durante dos semanas de lunes a jueves (del 12 al 15 y del 19 al 22 de diciembre), sin reserva, en horario de tarde.