Chelo Loureiro, Paula Cons y Lucía Catoira (galardonadas con los Premios Mulleres no Foco 2022) y Marta Villar (delegada de CIMA en Galicia y directora artística) hablan en Club FARO de “Mulleres no Foco. O talento feminino no audiovisual”. Es un premio convocado por el organismo provincial, considerado como los Óscar de la provincia de Pontevedra, y que tiene como objetivo visibilizar el talento femenino en el sector audiovisual. Presenta Carmela Silva (presidenta Deputación de Pontevedra).

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar el aforo de 150 personas.

@cheloloureiro (CIMA), @paulaconsvarela (CIMA), Lucía Catoira (CIMA) y Marta Villar de #CIMAGalicia en #MulleresdoFoco



📆 Se encontrarán en una charla del Club Faro el próximo 9 de diciembre a las 20:00

Actos

Fábrica juguetes de Santa Claus

Inauguración de la gran fábrica mágica de juguetes con seis espacios temáticos con visitas guiadas hasta el 23 de diciembre. También se podrá donar sangre en planta baja(10.00 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas)

Centro Comercial Travesía (planta 1), inauguración a las 11.00 y visitas con reserva previa de 17.30 a 20.30 horas.

Demostración de cocina

Sara Pequeño enseña a elaborar turrón, gallegas de jengibre y a decorar una tarta en “Prepara tu postre de Navidad con Ms. Robinson”.

Restaurante El Corte Inglés (planta 7ª) a las 19.00 horas. Actividad gratuita (inscripción eventosvigo@elcorteingles.es).

Charla método esencias Triunidad

Carmen Romanelli ofrece una charla para explicar en qué consisten las esencias y su elaboración.

Centro Alma Mater (Antonio Nieto Figueroa, 7 local 8) a las 18.00 horas. Actividad gratuita con inscripción (619126938).

Es el momento de conocer a CARMEN ROMANELLI. Ella estará en este evento GRATUITO el viernes 9 de Diciembre.

Seminario Pessoa e Modernismo

Dionísio Vila Maior (Universidade Aberta) imparte el seminario sobre Fernando Pessoa e Modernismo.

Centro Camões (Praza Tenente Almeida), de 16.00 a 19.00 horas. Con inscripción previa.

Música

XI Concurso de Corda Cidade de Vigo

Segunda jornada con eliminatorias de violín, viola y chelo.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23-O Castro), de 9.00 a 11.15; de 11.40 a 14.00 y de 16.00 a 18.20 y de 18.50 a 21.50 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto coral

Con la actuación de las corales polifónicas Frol Nova de Chapela y la de Teis.

Igrexa parroquial de San Ignacio de Teis a las 19.00 horas.

A dos trovando

Boleros y canciones de la Trova Tradicional Cubana.

Café Uf (Pracer, 19) a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Guzmán

Concierto acústico del componente de Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán.

La Casa de la Abuela (Zapateira, 8-Canido) a las 22.00 horas. Entradas a 15 euros.

Sin duda,será una gran noche.Entradas ya a la venta.( Reservas Tlfno y WhatsApp Inf.674826294) Gracias Guzmán.Feliz Navidad.

Los Mortales y The Speed Bombs

Doble concierto.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.00 horas. Entradas a 8 euros.

Spanish Castle Magic y Mr. River

Banda tributo a Hendrix.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.00 horas. Entradas desde 10 euros.

Zalömon Grass

Interpreta temas de Cream.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 7 euros.

Nostromo

La banda viguesa de heavy rock celebra su trigésimo aniversario en un único concierto.

Sala Masterclub (Urzáiz, 1) a las 22.00 horas. Entradas a 8-10 euros.

Teatro

“Sin datos no hay paraíso”

Espectáculo de humor a cargo de cuatro estrellas de la comedia en redes sociales: El Cejas, Car de Lorenzo, Xurxo Carreño y Animalize21.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 horas. Entradas a partir de 9 euros.

Nuestro nuevo show SIN DATOS NO HAY PARAÍSO, el show donde el rulas será entrevistado

“Carne de canción”

Primero de los tres días de representación de la pieza de Laila Tafur en el que canta, baila y cuenta historias.

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas desde 10 euros.

“Entrañas con patatas”

Los Informalls presentan hoy y mañana esta obra en el XX Circuito de la Red en la que cuentan una peculiar historia de amor.

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

Circo de Nadal

Espectáculo circense con acróbatas, malabaristas o payasos y ambientado en la Panificadora de Vigo, en cartel todas las navidades.

Carpa en Avenida de Castelao (junto rotonda “Alfageme”) a las 18.30 horas. Entradas desde 15 euros.

Miguel Campos

Con su monólogo de humor “Para una vez que hablo”.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 21.00 horas. Entradas desde 10 euros.

Exposiciones

Maribel Mouriño Pino y Mila Estévez

Inauguración de la exposición de pintura, dibujo y escultura de ambas artistas que, comisariada por Rita Más Ybáñez, estará abuerta hasta el lunes 2 de enero.