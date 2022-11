El Festival de Artes Escénicas para personas con Discapacidad Intelectual, organizado por Abanca y Special Olympics Galicia, llega a Vigo con el grupo del centro Méndez Núñez, que presenta la obra “Mulleres”. Las entradas son gratuitas aunque deben reservarse a través de ataquilla.com.

Teatro Afundación (por Marqués de Valladares) a las 19.00 horas. Entrada gratuita con reserva en ataquilla.com.

Actos

Teatro leído

Actores de Vigo Reunidos ofrecen una sesión de teatro leído con “Limas de Sicilia” y “El diploma”, obras breves de Luigi Pirandello. Participan Helena Cáccamo, Quique Fernández, Marisa Gallego, Miguel Llanderas, M.L. Llorente y Maximino Queizán.

Casa del Libro (Velázquez Moreno, 27) a las 19.00 horas.

Presentación de novela

Susana Maceira Quinteiro presenta la novela “El mundo que no vi”, un homenaje a las mujeres que pasaron la guerra, hambrunas y afrontaron vicisitudes.

Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 3) a las 19.00 horas.

Actos 25-N

La programación municipal por el 25-N sigue hoy con la proyección de los cortometrajes “Miente”, de Isabel de Ocampo, y “16 de decembro”, de Álvaro Gago. A su término, habrá coloquio con ambos.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

Consort de Violas de Gamba CSM Vigo

Concierto bajo el título “In dulci jubilo” junto a las sopranos Sara Cayetano y Natalia Rial y el tenor José Antonio Campo con un repertorio que incluye temas del barroco alemán e inglés como Bach, Byrd, Locke o Rosen-Müller bajo la dirección de Sara Ruiz y con la participación de los profesores Pavel Amilcar y Rafael Muñoz.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23-O Castro) a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Nacho Pérez Trío

El trío liderado por el pianista Nacho Pérez centra el concierto en el bebop con tributo a compositores como Bud Powell o Pat Metheny, entre otros, para abrir la jam session. Estará acompañado por José Manuel Díaz, al contrabajo, y Emilio Atanes, a la batería.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.00 horas. Entradas a 5 euros.

Cine

Cinema experimental 2

Segunda jornada del ciclo de cine organizado por Ateneo Atlántico con la proyección de los cortometrajes de Acacia Ojea “Messages”, “Instructions on how to make a film”, “La bouche, promèner, non, non, non” y “El cansancio tiene un gran corazón” con coloquio posterior en el que estará presente como moderador Víctor Soho.

Aula D (Elduayen, 36) a las 19.00 horas.

“La macchinazione”

Última cita del ciclo de cine italiano organizado por la Asociación Dante Vigo, con este thriller dirigido por Davide Greco.