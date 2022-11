Conciertos, humor, teatro... y ¡Navidad! La agenda cultural y de ocio en Galicia para el fin de semana del 25, 26 y 27 de noviembre llega cargada de espectáculos para todos los públicos. Desde actuaciones en directo, como la de Fredi Leis, Zahara o el Culturgal; el humor de Santi Rodríguez o todo lo que ofrece ya la Navidad de Vigo 2022.

Navidad en Vigo

La Navidad en Vigo ya está en marcha. Adornos gigantes, atracciones y mucho más. Si tienes pensado acercarte a la ciudad olívica este fin de semana no te pierdas todo lo que puedes ver y hacer. Puedes ver una guía completa de todo lo que puedes hacer en la campaña navideña en este enlace.

Concierto de Zahara en Santiago

Zahara cierra su gira Gracias, Puta con cuatro conciertos, uno de ellos en Santiago de Compostela. Será el viernes 15 de noviembre en el Auditorio de Galicia a las 20.30 horas. Puedes comprar las entradas (18 euros) a través de este enlace.

Humor de Santi Rodríguez en Vigo y Santiago

¿Hay vida después de la muerte? ¿Es muy caro? ¿Hay vecinos? ¿Qué me pongo? "Espítitu" es un espectáculo teatral que no está basado en hechos reales, pero casi. Santi Rodríguez ha estado ya varias veces a puntito de “cruzar al otro lado” así que, por si acaso, ya tiene la mudanza preparada. Además, está empeñado en demostrarnos que está bien reírse cuando tenemos miedo, pero que nunca hay que tenerle miedo a la risa. Porque, si en esta vida las cosas no son fáciles, imagínate cuando apenas seas un ESPÍRITU.

Teatro Afundación de Vigo el 26 de noviembre a las 20.00 horas (entradas en este enlace).

Auditorio Abanca de Santiago el 25 de noviembre a las 20.30 horas (entradas en este enlace).

Culturgal en Pontevedra

Culturgal 2022, organizado por la Asociación Galega de Empresas Musicais, celebrará este fin de semana multitud de actividades en el Pazo da Cultura, tanto para profesionales como para público en general. El sábado habrá conciertos de Antía Muíño, Néboa, Berto y Grande Amore. Puedes consultar más información en la página oficial de Culturgal 2022.

Teatro en Ourense: "Decadencia"

Decadencia es una obra cáustica, provocadora, que persigue al público, lo acorrala y a menudo le obliga a reír por no llorar. Sus protagonistas, dos parejas formadas por tres aristócratas y un vividor que aspira a sacar provecho de sus debilidades, son clasistas y racistas, frívolos y desalmados; son hipócritas, banales y egoístas; actúan como depredadores; no tienen principios ni límites, aunque sí miedo a que los miserables a quienes desprecian se junten y los ataquen. Su humor es sarcasmo, su ironía es rabia.

En el Teatro Principal de Ourense el sábado a las 20.00 horas (entradas en este enlace).

Musical "Superthings" en Vigo

SuperThings Live!, el primer show de los SuperThings, el fenómeno juguetero líder en ventas en España entre niños y niñas de 4 a 9 años. Será en el auditorio Mar de Vigo el domingo 27 de noviembre y las entradas ya están a la venta en Teuticket desde 18 euros. Está programado a las 17.00 horas.

Concierto de Sidecars en A Coruña

Sidecars actúa el 26 de noviembre en el Coliseum de A Coruña (entradas en este enlace). La banda madrileña presentará “Trece”, su nuevo disco, que saldrá a la venta el próximo 16 de septiembre. “180 grados” es el primer adelanto del disco, una canción que habla sobre los bares de siempre, y esa ansiada vuelta a la normalidad después de estos últimos años. En su concierto en el Coliseum seguro que no faltarán tampoco los clásicos de su repertorio, como “Amasijo de Huesos”, “Fan de Ti” o “Todos Mis Males”, entre otras.

VigoCultura

El programa de VigoCultura 2022 celebra su último fin de semana con dos obras, una para adultos y otra para público infantil. Puedes consultar horarios y precios en este enlace.

"As que limpan" en Cambados