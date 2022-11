¿Qué hacer en Galicia el primer fin de semana de noviembre? La agenda cultural y de ocio en la comunidad gallega del viernes 4 al domingo 6 de noviembre trae una variada oferta con conciertos, teatro para todos los públicos, magia, circo, comedia, musicales y hasta una gala solidaria.

A continuación de proponemos diez planes de ocio que podrás hacer este fin de semana en varias ciudades gallegas, muchos de ellos orientados al público familiar e infantil.

1. Musical Coco

El musical cuenta la historia de un chico que sueña con ser un gran músico. Para conseguir la bendición de su familia, que se opone, viajará accidentalmente al mundo de los muertos. En esa aventura, descubrirá la importancia del amor de la familia y que solo muere quien es olvidado.

Domingo 6 de noviembre a las 17.00 horas en el Auditorio Municipal de Ourense. Entradas desde 16 euros.

2. VigoCultura

El programa municipal VigoCultura 2022 continúa esta fin de semana con dos obras de teatro. Una para público adulto y otra para público infantil. El viernes y el sábado el auditorio municipal acogerá el estreno mundial de la comedia "Back Up A Resurrección de Nuno". El domingo será el turno de nuevo circo "Poi", de D'es Tro. Puedes consultar precios y horarios en este enlace o en la galería bajo estas líneas.

3. Gala Solidaria Bicos de Papel

El teatro-cine Salesianos acoge el sábado 5 de noviembre la quinta edición de Gala Solidaria Bicos de Papel. Puedes consultar el cartel completo de actuaciones, precios y horarios bajo estas líneas. Las entradas están a la venta en la web de la asociación: bicosdepapel.org.

4. La Jaula de las Locas

El Teatro Colón de A Coruña acoge del 3 al 6 de noviembre la gran comedia musical de Broadway "La Jaula de las Locas", un gran canto a la libertad individual y colectiva. Una atrevida puesta en escena, sorprendentes coreografías, exuberante diseño de vestuario y una temática universal, lo convierten en uno de los musicales más aclamados de la historia. Cada función transforma “La Jaula” en una fiesta, una celebración de la “joie de vivre" que se sabe cómo empieza, ¡pero nunca como acaba!. Puedes adquirir las entradas en este enlace.

5. Magia de Jorge Blass

Jorge Blass presenta en Vigo este sábado 5 de noviembre nuevas y sorprendentes ilusiones en 1 hora y media de espectáculo para toda la familia. Sucederán efectos imposibles y visualmente espectaculares, con apariciones, desapariciones, levitaciones imposibles y magia interactiva en la que el público es el protagonista. Todo ello envuelto en un halo de misterio y una cuidada estética que consigue que volvamos a ilusionarnos y soñar lo imposible.

Será en el Teatro Afundación y habrá dos sesiones: 17.30 y 20.00 horas. Puedes adquirir las entradas en este enlace.

6. Circo Tamberlick

Ourense acoge esta semana varias funciones del Circo Tamberlick, la nueva producción de Culturinvest. Un espectáculo de circo tradicional con los avances contemporáneos que pretende situar al circo en el lugar que le ha correspondido históricamente y devolverle la categoría que tenía cuando el circo era de piedra y ocupaba los mejores solares en el centro de la ciudad. Las funciones comenzaron el 28 de octubre y se mantienen hasta el 6 de noviembre.

En Expourense. Entradas en este enlace.

7. Queen for Kids

Show Must Go On ofrece un espectáculo exclusivo dedicado a los más pequeños de la casa. Este fin de semana estará en Vilagarcía (5 de noviembre) y en Vigo (6 de noviembreDe la mano de nuestro Freddie Mercury recorrerán la historia de la banda británica, conocerán a todos los miembros, se sorprenderán con anécdotas y curiosidades de Queen y cantarán y bailarán grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, WE Will Rock you, Love of my life, Kind of magic o We are the champions.

Vigo: Cine-Teatro Salesianos. Entradas: desde 12 euros.

Vilagarcía: Auditorio Municipal. Entradas desde 12 euros.

8. "Ela", de Caramuxo teatro

Espectáculo de teatro y danza a partir de 4 años. “ELA” es la nueva propuesta de Caramuxo teatro para todos los públicos. "Ela" crea un mundo fantástico a través de los colores, el arte y el universo creativo de la pintora Maruxa Mallo. Una mezcla de poesía, humor, teatro y danza donde descubrir la imaginación de esta mujer excepcional. Un poema plástico para disfrutar en familia.

El 6 de noviembre en el Teatro Provincial de Pontevedra. A las 12.00 y 18.30 horas. Entradas desde 4 euros.

9. Morte accidental dun anarquista

La comedia, de Talía Teatro, se sitúa en Milán en el año 1969. Un anarquista muere al caer por la ventana de una comisaría donde es interrogado por la policía. En medio de la investigación judicial de los hechos, aparece en la comisaría un loco que se hace pasar por diferentes personajes y logra descubrir la verdad.

El 6 de noviembre a las 19.00 horas en el Auditorio da Xuventude de Cambados. Entradas desde 3,5 euros.

10. Perdón

O reencontro de dous amigos da infancia transfórmase nunha disputa permanente entre os seus egos, reclamos do pasado e frustracións do presente. A oportunidade para que afloren traumas pensamentos e emocións acumuladas durante anos.

Competencias, amores e odios nunha hora de humor desaforado e absurdo. Volver verse remove todo o pasado e saca á luz as manipulacións e miserias máis profundas do seu vínculo. O que foi e xa non é, o que volve para ser distinto.