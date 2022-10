Representación en versión concierto, semiescenificado, de esta ópera bufa, última obra del compositor italiano. Organizada por Amigos de la Ópera de Vigo, a las tablas se subirán 10 cantantes principales, 56 voces de coro y 58 músicos, apoyados por un equipo técnico de más de una decena de personas.

Teatro Afundación, a las 19.00 horas. Entradas en Ataquilla.com

Actos

Festa do polbo á feira

Organizada por la AVC Casco Vello. Con actuaciones de las pandereteiras As Perseidas (12.30 horas) y el Orfeón Mariñeiro do Berbés (13.00 horas). n Praza do Berbés, de 12.00 a 16.00 horas.

Baixo os nosos pés

Visita guiada por las salinas romanas que permite descubrir la importante industria desarrollada en la ciudad durante la época romana. Es una actividad que se repite todos los domingos de octubre. n Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21), a las 12.00 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986247750)

Visita guiada

“Un paseo polo mar” ofrece un recorrido guiado para mayores de 6 años por las diferentes salas del museo y que permite conocer la historia marinera de Galicia y la importancia del mar como recurso natural. n Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160) a las 11.30 y 17.30 horas. Actividad con entrada al museo y con reserva previa necesaria (986247750).

Samaín en Matamá

La SCD Atlántida de Matamá organiza una fiesta de Samaín con concurso de ‘calacús’ y postres, castañas asadas, pasadizo del miedo, un concierto de Cé Orquestra Pantasma (20.00 horas) y DJ. n A partir de las 17.30 horas, en la SCD Atlántida de Matamá.

Rastro dominical

Artículos vintage, libros, vinilos, objetos de la vida cotidiana en el mes dedicado a Marilyn Monroe. n La Casa de la Abuela (Zapateira, 8-Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Teatro

“As que limpan”

A Panadaría ofrece esta comedia que aborda las condiciones en las que trabajan las limpiadoras. n Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas agotadas.

Música

Festival Vertixe 10

Música contemporánea. n Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23), a las 20.00 horas.

XII Aniversario del Coro O Coto

Con el Coro O Coto, la Coral Ciudad de Astorga Excelsior y la Polifónica Rosalía de Castro. n CCR de Cabral, a las 18.30 horas.

Banda Atlántida de Matamá

Recital del ciclo “Vigo, un mar de bandas”. n Praza da Independencia, a las 12.30 horas.

“Pangea”

A cargo de Abraham Cupeiro y la Unión Musical de Valladares. n CVC de Valladares, a las 19.00 horas.

Miguel Iglesias con Mike Trompy

Concierto y fiesta de la cerveza n Zentral Bar (av. de Samil, 65), a las 20.00 horas.

Exposiciones

“Desexo de realidade”

Exposición en la que el pintor Francisco Santomé reúne su producción más reciente con más de una docena de cuadros, en óleo o técnica mixta, en las que desarrolla todo su actual universo creativo. n Casa Galega de Cultura (Praza da Princesa, 2), de 12.00 a 14.00 horas. Último día.

“Sociedade XXI. Juan Teixeira”

Ensayo fotográfico de Juan Teixeira con imágenes recopiladas durante los últimos quince años en más de treinta países y que conforman un retrato de la sociedad. n Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 12.00 a 14.00 horas. Último día.

“Future Stories”

Exposición de diez artistas recientemente graduados en la Facultade de Belas Artes de Pontevedra con trabajos de Antía Encisa González, Carmen Suárez Marcos, César Souto Rodríguez, Elsa Bouzas, Juncal A. Castro, Laura Cid Rascado, Lucía Perdiz, Raquel Álvarez Méndez, Sandra Gutiérrez Aldao y Xoel Gómez López. n Museo MARCO (Príncipe, 54), de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 8 de enero.