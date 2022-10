Entre las múltiples actividades de Samaín 2022 que se han programado en Vigo y su área están también las de Bouzas. La Asociación Cultural Vila de Bouzas ha reservado la tarde del 29 de octubre, cuando llenará la Alameda de magia y tenebrosas actividades para todos los públicos.

"Estades convidados e convidadas á celebración do Samaín en Bouzas o sábado a partir das 17:00 horas na Alameda de Bouzas. Contaremos co show máxico de Popín Palomero ás 17:30 h e queremos encher as rúas da nosa vila de meigas, trasnos, zombis,.....toca disfrazarse!", anuncian.