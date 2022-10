“A defensa da vila” vuelve a salir a la calle tras dos años en la cuarentena de la pandemia por COVID en la que se ciñó a un espectáculo cerrado en el Auditorio Municipal de Cangas. Y regresa con novedades, alguna de ellas sorprendentes. Resulta que ahora hay una asociación que se encargará de mantener viva esta tradición que empezó con el alcalde fallecido Xosé Manuel Pazos. El nombre del citado colectivo es “Defensa da Vila”, y aunque no está constituida plenamente ya se encarga de muchas cosas, como la página web, donde ya figura la historia del desembarco y se realizan las inscripciones para participar en la denominada “Feira dos Invasores 1617”. Se trata de un mercado ambientado en la Cangas de 1617 y estará abierto del día 7 al 9 de octubre, en los jardines de Félix Soage, conocidos como la Alameda Vella de Cangas.

Escenarios

La representación teatral del desembarco y la lucha de Cangas contra la invasión turca, así como el juicio a María Soliña se escenificará por todo Cangas. La novedad es el lugar del desembarco, pero después no cambian los escenarios de años anteriores. En la Alameda Vella se escenifica el día anterior al desembarco, después el desembarco en la rampa de Ojea; en el Eirado do Costal, después del desastre, en el puente de San Leonardo el apresamiento de María Soliña; en el palco de la Alameda Vella, el agravio de María Soliña, en la Praza da Constitución, su juicio; en el Eirado do Sinal el encuentro de María con Pedro Barba y en el parque de A Palma, el cumplimiento de la sentencia a María Soliña.

Horario y programación

Venres 7 de outubro

19.00h. Pregón a cargo de Teatro de Ningures, cego e zanfoña.

19.30h. Actuación de Peis d`hos

21:30h. Representación Teatral “O Aquelarre” por Teatro de Ningures

Sábado 8 de outubro

10.00h. Campeonato de Bolos Celtas en la explanada das Naves de Ojea

10.30h. Ruta guiada “Cangas 1617, A defensa da Vila” con A Illa dos Ratos*

Actuaciones matinales de Lembranzas da Ría e Tromentelo

17.00h. Talleres y juegos con A Illa dos Ratos en el entorno de la plaza de abastos.

Actuación do Grupo de Danzas Pais de San Roque

Representación Teatral “Os que leen” por Teatro de Ningures

Actuación de Ameaça de Bombo.

Domingo 9 de outubro

10.30h. Ruta guiada “Cangas 1617, outro punto de vista” con A Illa dos Ratos. (Necesaria inscripción previa vía WhatsApp no 611080853).

Actuaciones matinales da AC María Soliña y de la Banda de Música Belas Artes.

17.00h. Ambientación “Cangas 1617” en el mercado.

18.30h. Representación Teatral “A defensa da Vila. María Soliña”.