El público infantil y familiar está de enhorabuena en Vigo. Arranca el otoño y los planes de exterior comienzan a dejar paso a los de interior. Atrás quedan los conciertos y espectáculos al aire libre de verano. El protagonismo pasa a manos de los auditorios y las salas de teatro. Y este año, antes de ceder el testigo a 2023, llegarán a la ciudad olívica grandes y pequeñas actuaciones que harán las delicias de los más pequeños de la casa.

Encanto, Walt Disney, Peter Pan, SuperThings, La Granja de Zenon, VigoCultura... El listado de espectáculos para público infantil hasta final de año y cuyas entradas ya están a la venta es muy largo. Te los ordenamos por fecha: ¡apunta!

De septiembre a noviembre: VigoCultura

Uno de los programas culturales más potentes del Concello de Vigo llevará a la calle y al Auditorio Municipal de Praza do Rei varios de espectáculos para los más pequeños de la casa durante los fines de semana. Puedes consultar la programación completa (para adultos incluida) en la galería de fotos sobre estas líneas o en este enlace. A continuación te dejamos las fechas de todas las obras que habrá para público infantil y familiar:

Días 1 y 2 de octubre: tributo a "Encanto"

La historia de Mirabel y su fantástica familia, que viven en una mágica casita. Ésta magia ha dotado a todos los miembros de la familia de un don único, desde la superfuerza hasta el poder de curar. A todos, menos a Mirabel.

Cuando ella descubre que la magia que la rodea está en peligro, y se reencuentra con su tío Bruno, juntos son la última esperanza de salvación para su extraordinaria familia.

Tributo a Encanto "Hablemos de Bruno" trae a Vigo una colorida puesta en escena, temas musicales y los valores que representan cada uno de los miembros de la familia Mirabel.

Cine-Teatro Salesianos

Entradas: desde 13 euros.

Días 6, 7, 8 y 9 de octubre: Circlassica

Hablamos de, quizás, el proyecto más íntimo e Emilio Aragón. De la mano de Productores de Sonrisas y tras conseguir un gran éxito en Madrid con más de 200.000 espectadores, "Circlassica: El Sueño de Miliki" comienza su gira por España, y visitará Vigo del 6 al 9 de octubre en el Teatro Afundación.

Teatro García Barbón (Afundación).

Entradas: desde 17,5 euros.

Días 22 y 29 de octubre: PequeClassics

22 de octubre: "Ma, me, mi... Mozart", de L`Auditori de Barcelona (Cine-Teatro Salesianos).

Un grupo de fans de Mozart se reúne para disfrutar de su música. Nuestros personajes, como buenos fans, quieren imitar la forma de vestir, cantar, tocar,… de su «ídolo». Por eso los trajes tienen todos los elementos característicos de la época de Mozart, y la música que interpretan son las diferentes versiones que hacen de sus obras.

29 de octubre: CineConcerto "As aventuras do príncipe Achmed", de Casperveck (Cine-Teatro Salesianos).

Proyección de cine mudo con música en directo. El primer largometraje de animación conservado de la historia y una experiencia tan bella como emocionante. Una historia de sombras chinas y una aventura legendaria. Las aventuras del príncipe Achmed presenta una técnica de animación de siluetas que Reiniger había inventado, que consistía en recortes manipulados hechos de cartón y láminas delgadas de plomo debajo de una cámara.

Día 6 de noviembre: Queen For Kids

Show Must Go On ofrece un espectáculo exclusivo dedicado a los más pequeños de la casa. De la mano de nuestro Freddie Mercury recorrerán la historia de la banda británica, conocerán a todos los miembros, se sorprenderán con anécdotas y curiosidades de Queen y cantarán y bailarán grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, WE Will Rock you, Love of my life, Kind of magic o We are the champions.

Cine-Teatro Salesianos.

Entradas: desde 12 euros.

Día 11 de noviembre: "La Bella y la Bestia"

La Barbarie Teatro Musical tiene el placer de presentar su producción “La Bella y la Bestia, el musical”. Es una adaptación del cuento popular francés. La representación está dirigida a todos los públicos, y dura aproximadamente 100 minutos.

Auditorio Mar de Vigo.

Entradas: desde 14 euros.

Día 12 de noviembre: Fiesta Mágica, el musical de los musicales

"Fiesta mágica, el musical de los musicales" llegará a Vigo el próximo mes de noviembre.

Teatro Colegio Jesuitas Apóstol Santiago.

Entradas: desde 13,50 euros.

Día 27 de noviembre: SuperThings Party

Con las luces de Navidad de Vigo probablemente ya encendidas, llegará a la ciudad uno de los fenómenos infantiles del momento: SuperThings. Los más pequeños de la casa tienen una cita con sus personajes el domingo 27 de noviembre.

Auditorio Mar de Vigo.

Entradas: desde 18,75 euros.

Días 2, 3 y 4 de diciembre: "Peter, el musical"

En "Peter, el musical", versión del clásico cuento de Peter Pan que se empezó a representar hace 22 años en España, destacarán efectos especiales renovados como los vuelos del niño que no quiere crecer.

Auditorio Mar de Vigo.

Entradas: desde 35 euros.

Día 28 de diciembre: "La Granja de Zenon"

“La Granja de Zenón”, el fenómeno infantil que rompió todos los récords en los principales teatros del mundo, vuelve a Vigo con su nuevo espectáculo “El Gran Gallo”.

Teatro García Barbón (Afundación).

Entradas: desde 15 euros.

Día 30 de diciembre: Walt Disney in Concert

Este concierto sinfónico revivirá décadas de la música memorable de las obras de Disney favoritas de toda la familia, como Aladdín, Fantasía, Frozen, El Libro de la Selva y, por supuesto, El Rey León: ¡la oportunidad perfecta para viajar a Un mundo ideal, saborear El Ciclo de la vida y asegurarse que todo es simplemente Supercalifragilisticoespialidoso!