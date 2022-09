Dos sesiones de cortometrajes abren el Festival Primavera do Cine

La sesión especial Ondas do Mar de Vigo con los documentales “O Profesor”, de Paula Cermeño y Pablo Vázquez y “The Death”, de Pablo Vázquez, abre esta tarde el Festival Primavera do Cine, que se prolongará hasta el domingo con proyecciones todos los días también en el Auditorio Municipal do Concello y en el Centro Camões. Le sigue el bloque 1 de cortos “Há mais futuro que passado”.

Museo MARCO (galería 3) a las 18.00 y 19.30 horas. Entradas a 3 euros.

Actos Festas dos Liñares

Último día de las celebraciones con cucañas a partir de las 18.00 horas y actuación de Cé Orquestra Pantasma y fin de fiesta a las 22.00 horas con la actuación de los grupos Los Coleguitas y Claxxon.

Recinto de fiestas de Liñares (Canido) a partir de las 18.00 horas.

Tendes ganas de festa, non si??? Xa non queda nadaaaa ⏳ O martes remataremos os Liñares cun grupo galego que farán un... Posted by Festas dos Liñares 2022 on Monday, September 5, 2022

Festas dos Pexegos

La programación de las fiestas en honor al Dulce Nombre de María y a la Virgen de los Dolores terminan con una misa por los socios fallecidos cantada por la soprano Livia Leal.

Iglesia parroquial de Candeán a las 20.00 horas.

Presentación Cátedra Idadismo

Presentación de la Cátedra Afaga-Atendo, una iniciativa pionera en España impulsada en España impulsada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga), Atendo y la Universidade de Vigo en un acto amenizado por un monólogo de la actriz Teté Delgado y la actuación musical del grupo Deteriorados, además de las intervenciones de varios cargos institucionales de las entidades implicadas en el proyecto.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 12.00 a 13.30 horas.

Música

Iago Fernández Trío

El trío liderado por el baterista Iago Fernández abre la jam session con un concierto en compañía de Alexandre Touceda, al contrabajo, y Xan Campos, al piano, para tocar un repertorio de composiciones propias junto a estándares de jazz.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.00 horas. Entradas a 5 euros.

Exposiciones

“Sociedade XXI. Juan Teixeira”

Ensayo fotográfico de Juan Teixeira con imágenes recopiladas durante los últimos quince años en más de treinta países y que conforman un retrato de la sociedad.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 18.00 a 21.00 horas.

“Las luces del mar”

Tania Ulloa muestra acrílicos sobre lienzo y técnica mixta en los que recrea mundos perdidos del fondo del mar, tormentas o brisa marina, todo acompañado de la luz de faros.

Zentral Bar Samil (Avda. Samil, 65), desde las 16.00 horas.

“Laxeiro descoñecido II. Obras inéditas de segunda época”

La Fundación Laxeiro continúa con su programación del Año Laxeiro, con una nueva muestra que enseña una pequeña parte del trabajo de catalogación y localización de obra que la institución lleva desarrollando desde sus inicios, y que posibilitó la catalogación de cerca de cuatro mil obras de Laxeiro.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00 horas.

“Sen título”

Exposición con los mejores trabajos realizados en las aulas durante el curso con propuestas de las especialidades de CAIM Gaita, CAIM Zanfona, cerámica, cuero, dibujo, escultura, moda, orfebrería, pintura y serigrafía.

Sala exposición Escola Municipal de Artes e Oficios (entrada por calles Pontevedra y Rosalía de Castro), de 19.00 a 21.00 horas.

“Francisco Leiro. O antropomórfico”

Exposición de Francisco Leiro, una muestra que revisa su obra de las últimas décadas con esculturas en granito, bronce y madera, maquetas y collages.