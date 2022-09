El Festival Ferve Estrella Galicia empieza el próximo viernes, día 16, a las 20.30 horas en la Alameda de Pontevedra con una degustación de pinchos de autor, el “Ferve Beer&Food”, elaborados por Rubén González, Marta García Vicente Tortajada y Marta Santiago. Le seguirá el concierto de Baiuca a las 22.00. Así lo anunció ayer la organización, que corre a cargo de Esmerarte con el Xacobeo 21-22, Estrella Galicia y el Concello de Pontevedra, que presentó los horarios de un evento que une música, cultura, artesanía y gastronomía y que contará con chefs y artistas de renombre.

Con entrada gratuita y precios populares en las consumiciones, además de Baiuca, el público podrá disfrutar el sábado 17 de Guadi Galego (13.30), Marilia Monzón ( 22.00) y La Banda de Late Motiv (23.15), mientras que el domingo tocará Xoel López (14.00). También tendrá lugar el Mercado da Colleita y el Mercado de Artesanía de Galicia, de 11.00 a 22.00 horas el sábado y de 11.30 a 16.00, el domingo.

Además, el evento contará con 27 chefs como Yayo Daporta, Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci, Lydia del Olmo y Xosé Magalhães, Vicky Sevilla, Iñaki Bretal, Iván Domínguez, Ignacio Echapresto, Xanty Elías, Diego Guerrero, Héctor López o Juliano Valese, entre muchos otros. Todos llegarán a Ferve con Javi Olleros, del restaurante Culler de Pau (dos Estrellas Michelin), Pepe Solla, de Casa Solla (una Estrella Michelin) y Pepe Vieira, del restaurante Pepe Vieira (una Estrella Michelin) como anfitriones.

El festival une gastronomía, música, conferencias y demostraciones de cocina

La programación también incluye las “Ferve Talks” que, moderadas por la periodista Teresa Cuíñas, reunirán a cocineros y expertos de otras disciplinas que abordarán temas como el futuro, la sociedad y la sostenibilidad a través de la cocina. Estas charlas, abiertas al público y gratuitas, precisan de inscripción en www.estrellagalicia.es/ferve. “Gastro+Ciencia: Entender el valor del que comemos”, impartida por Pepe Solla, será el sábado 17 a las 11.30 horas, mientras que “Comedores comunitarios: la revolución ecológica en la cocina de colectividades” será a las 19.30 con Javi Olleros, Xanty Elías, Javier R. Ponte “Taky”, Yayo Daporta y Libia Estévez. El domingo, a las 13.00, Pepe Vieira, Ignacio Echapresto y Vicky Sevilla cierran con “Cocina de aldea: el restaurante como agente de cambio en la comunidad rural”.

La programación se completa con ocho talleres, también gratuitos con registro previo en la misma web. Las actividades son “Taller Galicia Calidade”, impartido en dos ocasiones, una por Héctor López y otra por Iñaki Bretal, “A que soa a túa cervexa?”, “Tiraxe de cervexa by MEGA”, “Roteiro da Colleita by MEGA”, “Taller de Maridaxe,” los talleres de “Cultura da Cervexa: como se fai La Estrella de Galicia, a nosa receita orixinal” y “Xogo de cata a cegas con Cervexas 1906”, y el “Taller Desperdicio Zero” by Diego Guerrero.