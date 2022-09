Las 'Novas Músicas en Galego' tendrán su espacio en el Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22. El festival que se celebra en el Monte do Gozo (Santiago) acogerá, el fin de semana del 24 y 25 de septiembre, la actuación de 18 grupos emergentes de Galicia y una macro actuación simultánea de 500 músicos de la escuela compostelana A Casa do Rock.

La presentación de esta propuesta tuvo lugar este jueves en el Pazo de San Roque. En ella participaron el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; un integrante de la organización de Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22, Julio Asorey; y el director da escuela de música A Casa do Rock, Adrián Hernández.

Así, el escenario de Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 albergará, entre el sábado 24 e el domingo 25 (a partir de las 17.30 horas), los conciertos de 18 bandas emergentes. Cada día participarán un total de 9 bandas, integradas todas ellas por jóvenes de entre 18 e 25 años, que subirán al escenario do Monte do Gozo para acercar al público sus propuestas en turnos de 25 minutos.

Ya el domingo tendrá lugar también, a partir de las 16.00 horas, la gran actuación organizada por A Casa do Rock, que reunirá a más de 500 músicos para tocar en vivo dos piezas: Terra, de Tanxugueiras -las tres integrantes del grupo fueron alumnas del centro- e Forza pra un mundo libre, la versión en gallego creada por la escuela compostelana del mítico tema de Neil Young Rocking In The Free World.

Música electrónica e una jornada benéfica para cerrar el mes

Más allá de estas actuaciones, Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 también tendrá otras dos fechas señaladas: un festival de DJs el viernes 16, en el que participarán cuatro reconocidos profesionales del panorama gallego; y la jornada solidaria 'Día da Irmandade entre a cultura galega e ucraína', que buscará dar a conocer la cultura del país a través de una muestra de danza, música y puestos de artesanía cuya recaudación irá destinada a los afectados por la guerra.