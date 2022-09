La primera edición del Ferve Estrella Galicia llega a la Alameda de Pontevedra del 16 al 18 de septiembre con un programa que une música, cultura, artesanía y gastronomía con un carácter de romería moderna. Así, además de charlas y talleres, habrá degustación de pinchos de autor y cerveza a precios populares, demostraciones de cocina y puestos de artesanía y de productores que participan en el Mercado da Colleita. El objetivo es poner en valor en potencial del talento y el producto gallego en una clara apuesta por el orgullo del origen a través de la reflexión y el diálogo.

En este sentido, el festival acaba de anunciar la incorporación de nuevos chefs de renombre. Yayo Daporta, Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci, Víctor Martín y Beatriz Sotelo se unen a Javi Olleros, Pepe Solla, Pepe Vieira, Vicky Sevilla o Iñaki Bretal, entre otros.

En cuanto al apartado musical, Guadi Galego, considerada como una de las artistas más relevantes de la escena gallega actual, interpretará sus temas clásicos pero también nuevas canciones. Se incorpora así al cartel integrado por Baiuca, Marilia Monzón, Xoel López y la Banda de Late Motiv.

Otra de las novedades en la programación del festival son las “Ferve Talks”, una serie de charlas que reunirán a cocineros y expertos de otras disciplinas que abordarán temas como el futuro, la sociedad y la sostenibilidad a través de la cocina. Moderadas por la periodista Teresa Cuíñas, se titulan “Gastro+Ciencia: entender o valor do que comemos” (sábado 17 a las 12.00 horas), “Comedores comunitarios: a revolución ecolóxica na cocina de colectividades” (sábado 17 a las 19.30 horas) y “Cociña de aldea: o restaurante como axente de cambio na comunidade rural” (domingo 18 a las 12.00 horas).

Ocho talleres

La programación ofrece también ocho talleres en los que los interesados pueden participar previo registro en las webs https://estrellagalicia.es/ferve o http://ferveestrellagalicia.es. Son el “Taller Galicia Calidade”, impartido en dos ocasiones, una por Héctor López y otra por Iñaki Bretal; “A que soa a túa cervexa?”, “Tiraxe de cervexa by MEGA”, “Roteiro da Colleita by MEGA”, “Taller de Maridaxe”, y los talleres sobre la cultura de la cerveza “Como se fai a Estrella de Galicia, a nosa receita orixinal” y “Xogo de cata a cegas con Cervexas 1906”, para acabar con el “Taller Desperdicio Cero by Diego Guerrero”.

El evento, organizado por Estrella Galicia en colaboración con Xacobeo 21-22, es de entrada libre pero los asistentes que deseen confirmar su asistencia recibirán a cambio una caña como premio en una de las barras de Estrella Galicia. Para ello, solo deben anotarse en https://my.weezevent.com/estrellagalicia-ferve.