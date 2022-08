Con una atrevida mezcla de soul, funk y rap, Cimafunk es una de las grandes revelaciones de la música internacional. Llega a Vigo dentro del Ciclo Xacobeo después de pasar por grandes festivales como los de Roskilde o Glastonbury. El artista, apodado el “James Brown cubano”, fue aclamado por Paul McCartney en su reciente concierto en Nueva York, donde presentaba su último disco ‘El Alimento’, seleccionado por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores discos de 2021 y que se podrá escuchar en vivo.

Terraza del auditorio Mar de Vigo, 21.00 horas

Actos

Festas de San Campio

Las celebraciones en Valladares por San Campio se desarrollan desde la tarde con un recorrido de la Charanga Imperiais, y por la noche con las orquestas Solara y La Dimensión.

Torreiro das festas de Valladares

O poeta do Miño

Espectáculo da compañía Polo Correo do Vento co galo do ciclo “No verán... un conto”.

Praza da Independencia, 20.45 horas.

Luís Caruncho e Bieito Lomariñas

Regueifas do ciclo “Vigo en galego”.

Praza da Independencia, 21.30 horas.

Música

Mettro

Pop rock.

La Bodega de Matías (rúa Hispanidad 61), a las 21.30 horas.

Homenaje a Michael Jackson

Con motivo del 64 aniversario del nacimiento del artista, se proyecta el concierto “Live in Bucharest” de la gira Dangerous Tour (1992).

A las 21 horas, en el Bar Tipo X (rúa Real).

The Blues Moonshiners

Trío que mezcla el estilo de blues rural, country blues y música folk con raíces afroamericanas de los años 30, 40 y 50.

Casino Vigo (C.C. A Laxe), 22.00 horas.

Exposiciones

Loli Sobreira

Séptima edición de “Sabor y Arte”. Pinturas.

Restaurante Casa Portuguesa (Avenida de Fragoso, 46).

“Triartlón”

Proyecto con tres exposiciones de tres artistas (Alba Cámara, Richy Veiga y Elvira Jardón)

Galería Maraca (Doutor Cadaval 12, bajo).

“As sete xanelas”

Exposición de Idoia Montón , con pinturas, dibujos y ‘collages’ procedentes de colecciones privadas e institucionales con trabajos realizados en las tres últimas décadas a modo de retrospectiva.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Do paínzo ao millo: os mil grans”

Muestra integrada por cerca de cincuenta piezas con las que se puede conocer parte de la historia de la alimentación de Galicia a través del maíz y que ofrece un viaje a través de la historia de la planta y sus diferentes variedades, el pan, los múltiples usos y recursos del maíz, objetos relacionados con su producción y ejemplos de arquitectura.

Museo Liste (Pastora, 22), de 10.00 a 14 horas.

“Colección permanente, unha nova lectura”

Nueva propuesta de colección permanente de la Fundación Laxeiro que cambia en recorrido cronológico de las obras, combinando estulos, lenguajes, géneros y cronología e incorpora documentación de la trayectoria artística de Laxeiro, además de una nueva sala con línea de vida.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00 horas.

“Sueño de navegante”

Exposición con una selección de la Colección de Arte Cubano Contemporáneo Luciano Méndez Sánchez, formada por más de 600 piezas y que se articula con 57 obras multidisciplinares creadas por 26 artistas, considerados como fundamentales en la actualidad creativa cubana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26), de 17.30 a 20.30 horas.

“Las luces del mar”

Exposición de Tania Ulloa, que muestra acrílicos sobre lienzo y técnica mixta en los que recrea mundos perdidos del fondo del mar, tormentas o brisa marina, todo acompañado de la luz de faros.

Zentral Bar Samil (Avda. Samil, 65), todos los días desde las 16.00 horas.

Vialia

Pedro Volta

Magia “ilusionante” de la mano de este prestidigitador en su regreso a Vialia

Mañana sábado a las 20.30 horas (escenario del Foodcourt).

Girona-Celta

Tras la derrota en Balaídos frente al Real Madrid, el club vigués visita Montilivi con la intención de enderezar el rumbo en la Liga Santander.

Hoy a las 20.00 horas (pantalla gigante en el Foodcourt).

Fórmula 1: GP de Bélgica

Desde el mítico y veterano circuito de Spa-Francorchamps, carrera a 44 vueltas.

Domingo, 28 de agosto, a las 15.00 horas (pantalla gigante).

Barcelona-Valladolid

El equipo de Xavi Hernández recibe en el Nou Camp al conjunto pucelano.

Domingo, 28 de agosto, a partir de las 19.30 horas (pantalla gigante).

Espanyol-Real Madrid

El conjunto de Ancelotti rinde visita al equipo perico del vigués Diego Martínez.

Domingo, 28 de agosto, a las 22.00 horas.

Black Stones

Concierto para arrancar el mes con esta veterana banda.

Jueves 1 de septiembre, a las 20.30 horas.

Las Fallas del Norte

Batalla de gallos.